Где шли бои и сколько зафиксировали обстрелов, рассказали в Генштабе

Утром 28 августа в Генштабе ВСУ проинформировали о вражеских атаках на Харьковщине.

Так на Южно-Слобожанском направлении зафиксировали пять штурмов ВС РФ в районе Глубокого и Волчанска.

На Купянщине россияне атаковали позиции ВСУ шесть раз – все возле Купянска.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 139 боестолкновений. По уточненной информации, за вчера захватчики нанесли 84 авиационных удара, сбросили 154 управляемых авиационных бомб. Кроме того, россияне привлекли для поражения 5770 дронов-камикадзе и совершили 5177 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе 86 – из реактивных систем залпового огня», – уточнили в Генштабе.

