Де йшли бої та скільки зафіксували обстрілів, розповіли в Генштабі
Вранці 28 серпня в Генштабі ЗСУ поінформували про ворожі атаки на Харківщині.
Так на Південно-Слобожанському напрямку зафіксували п’ять штурмів ЗС РФ у районі Глибокого та Вовчанська.
На Куп’янщині росіяни атакували позиції ЗСУ шість разів – усі наступи були біля Куп’янська.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 139 боєзіткнень. За уточненою інформацією, за вчора, загарбники завдали 84 авіаційних ударів, скинули 154 керовані авіаційні бомби. Крім того, росіяни залучили для ураження 5770 дронів-камікадзе та здійснили 5177 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню”, – уточнили в Генштабі.
Читайте також: В ISW зафіксували просування окупантів на Борівському напрямку
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Де йшли бої та скільки зафіксували обстрілів, розповіли в Генштабі»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2025 в 08:10;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 28 серпня в Генштабі ЗСУ поінформували про ворожі атаки на Харківщині. ".