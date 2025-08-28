Де йшли бої та скільки зафіксували обстрілів, розповіли в Генштабі

Вранці 28 серпня в Генштабі ЗСУ поінформували про ворожі атаки на Харківщині.

Так на Південно-Слобожанському напрямку зафіксували п’ять штурмів ЗС РФ у районі Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янщині росіяни атакували позиції ЗСУ шість разів – усі наступи були біля Куп’янська.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 139 боєзіткнень. За уточненою інформацією, за вчора, загарбники завдали 84 авіаційних ударів, скинули 154 керовані авіаційні бомби. Крім того, росіяни залучили для ураження 5770 дронів-камікадзе та здійснили 5177 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню”, – уточнили в Генштабі.