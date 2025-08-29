Разрушена школа, магазин, поврежден памятник – что обстрелял враг за сутки
За сутки россияне били по Купянскому, Чугуевскому и Изюмскому районам, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В городе Купянск погиб 33-летний мужчина, пострадали 37-летний мужчина, 37-летняя и 59-летняя женщины. Также к медикам обратился 39-летний мужчина, пострадавший 25 августа в поселке Великий Бурлук», – написал Синегубов.
В течение суток по Харьковщине прилетело:
▪️КАБ;
▪️два БпЛА типу «Молнія»;
▪️три fpv-дрона;
▪️два БпЛА, тип которых устанавливается.
В результате обстрелов в селе Курганное поврежден частный дом, а в селе Пристен Купянского района разрушено админздание, школа, магазин, клуб и памятник.
«В Изюмском районе повреждены два частных дома, летняя кухня (поселок Боровая), в Чугуевском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие (с. Бугаевка)», – добавил начальник ХОВА.
Читайте также: Бои утихли: на севере Харьковщины снизилась интенсивность атак РФ
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бои, обстрелы, синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Разрушена школа, магазин, поврежден памятник – что обстрелял враг за сутки»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 августа 2025 в 08:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки россияне били по Купянскому, Чугуевскому и Изюмскому районам, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.".