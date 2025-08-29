Разрушена школа, магазин, поврежден памятник – что обстрелял враг за сутки

За сутки россияне били по Купянскому, Чугуевскому и Изюмскому районам, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В городе Купянск погиб 33-летний мужчина, пострадали 37-летний мужчина, 37-летняя и 59-летняя женщины. Также к медикам обратился 39-летний мужчина, пострадавший 25 августа в поселке Великий Бурлук», – написал Синегубов.

В течение суток по Харьковщине прилетело:

▪️КАБ;

▪️два БпЛА типу «Молнія»;

▪️три fpv-дрона;

▪️два БпЛА, тип которых устанавливается.

В результате обстрелов в селе Курганное поврежден частный дом, а в селе Пристен Купянского района разрушено админздание, школа, магазин, клуб и памятник.

«В Изюмском районе повреждены два частных дома, летняя кухня (поселок Боровая), в Чугуевском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие (с. Бугаевка)», – добавил начальник ХОВА.