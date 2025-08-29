Live
  • Пт 29.08.2025
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.13

Разрушена школа, магазин, поврежден памятник – что обстрелял враг за сутки

Происшествия 08:47   29.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Разрушена школа, магазин, поврежден памятник – что обстрелял враг за сутки Фото: ХОВА

За сутки россияне били по Купянскому, Чугуевскому и Изюмскому районам, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В городе Купянск погиб 33-летний мужчина, пострадали 37-летний мужчина, 37-летняя и 59-летняя женщины. Также к медикам обратился 39-летний мужчина, пострадавший 25 августа в поселке Великий Бурлук», – написал Синегубов.

В течение суток по Харьковщине прилетело:

▪️КАБ;

▪️два БпЛА типу «Молнія»;

▪️три fpv-дрона;

▪️два БпЛА, тип которых устанавливается.

В результате обстрелов в селе Курганное поврежден частный дом, а в селе Пристен Купянского района разрушено админздание, школа, магазин, клуб и памятник.

«В Изюмском районе повреждены два частных дома, летняя кухня (поселок Боровая), в Чугуевском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие (с. Бугаевка)», – добавил начальник ХОВА.

Читайте также: Бои утихли: на севере Харьковщины снизилась интенсивность атак РФ

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете
Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете
28.08.2025, 11:50
Новости Харькова — главное 29 августа: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 29 августа: как прошла ночь
29.08.2025, 08:39
Враг захватил новые территории в районе Казачьей Лопани – ISW
Враг захватил новые территории в районе Казачьей Лопани – ISW
29.08.2025, 07:30
Новости Харькова — главное 28 августа: массированный обстрел, завтра — траур
Новости Харькова — главное 28 августа: массированный обстрел, завтра — траур
28.08.2025, 22:00
День будет жарким. Прогноз погоды на 29 августа в Харькове и области
День будет жарким. Прогноз погоды на 29 августа в Харькове и области
28.08.2025, 20:44
Разрушена школа, магазин, поврежден памятник – что обстрелял враг за сутки
Разрушена школа, магазин, поврежден памятник – что обстрелял враг за сутки
29.08.2025, 08:47

Новости по теме:

08:16
Бои утихли: на севере Харьковщины снизилась интенсивность атак РФ
07:30
Враг захватил новые территории в районе Казачьей Лопани – ISW
08:10
Где шли бои и сколько зафиксировали обстрелов, рассказали в Генштабе
07:35
В ISW зафиксировали продвижение оккупантов на Боровском направлении
10:11
О потерях ВС РФ на Купянском направлении, сообщили военные (видео)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Разрушена школа, магазин, поврежден памятник – что обстрелял враг за сутки»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 августа 2025 в 08:47;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки россияне били по Купянскому, Чугуевскому и Изюмскому районам, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.".