Зруйнована школа, магазин, пошкоджений пам’ятник – що обстріляв ворог за добу

За добу росіяни били по Куп’янському, Чугуївському та Ізюмському районах, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Куп’янськ загинув 33-річний чоловік, постраждали 37-річний чоловік, 37-річна та 59-річна жінки. Також до медиків звернувся 39-річний чоловік, який постраждав 25 серпня у сел. Великий Бурлук”, – написав Синєгубов.

Протягом доби по Харківщині “прилетіло”:

▪️КАБ;

▪️два БпЛА типу «Молния»;

▪️три fpv-дрони;

▪️два БпЛА, тип яких встановлюється.

Внаслідок обстрілів у селі Курганне пошкоджений приватний будинок, а в селі Пристін Куп’янського району зруйнована адмінбудівля, школа, магазин, клуб та пам’ятник.

“В Ізюмському районі пошкоджено два приватні будинки, літню кухню (сел. Борова); у Чугуївському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство (с. Бугаївка)“, – додав начальник ХОВА.