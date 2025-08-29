Зруйнована школа, магазин, пошкоджений пам’ятник – що обстріляв ворог за добу
За добу росіяни били по Куп’янському, Чугуївському та Ізюмському районах, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Куп’янськ загинув 33-річний чоловік, постраждали 37-річний чоловік, 37-річна та 59-річна жінки. Також до медиків звернувся 39-річний чоловік, який постраждав 25 серпня у сел. Великий Бурлук”, – написав Синєгубов.
Протягом доби по Харківщині “прилетіло”:
▪️КАБ;
▪️два БпЛА типу «Молния»;
▪️три fpv-дрони;
▪️два БпЛА, тип яких встановлюється.
Внаслідок обстрілів у селі Курганне пошкоджений приватний будинок, а в селі Пристін Куп’янського району зруйнована адмінбудівля, школа, магазин, клуб та пам’ятник.
“В Ізюмському районі пошкоджено два приватні будинки, літню кухню (сел. Борова); у Чугуївському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство (с. Бугаївка)“, – додав начальник ХОВА.
Читайте також: Бої вщухли: на півночі Харківщини знизилася інтенсивність атак РФ
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Зруйнована школа, магазин, пошкоджений пам’ятник – що обстріляв ворог за добу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2025 в 08:47;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу росіяни били по Куп’янському, Чугуївському та Ізюмському районах, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".