На Купянском направлении идет бой — Генштаб ВСУ

Фронт 16:27   31.08.2025
Оксана Горун
На Купянском направлении идет бой — Генштаб ВСУ Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Генштаб в сводке на 16:00 31 августа проинформировал о четырех боях, которые произошли в Харьковской области с начала суток. Один еще продолжается.

«На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили три атаки врага в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Красное Первое. На Купянском направлении идет бой в районе населенного пункта Синьковка», — проинформировали в Генштабе.

Всего с начала суток произошло 77 боевых столкновений. В том числе 13 — на соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении. Пять боев там еще продолжаются.

Напомним, спикер ОСГВ «Днепр» Виктор Трегубов сообщил, что «с удивлением узнал, что у РФ «уже почти заблокирован Купянск«. Он отметил, что вражеская пропаганда сообщает об «успехах», которых нет.

Читайте также: Генштаб назвал заявления РФ о «зоне безопасноти» в Харьковской области фейком

Автор: Оксана Горун
