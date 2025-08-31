На Купянском направлении идет бой — Генштаб ВСУ
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
Генштаб в сводке на 16:00 31 августа проинформировал о четырех боях, которые произошли в Харьковской области с начала суток. Один еще продолжается.
«На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили три атаки врага в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Красное Первое. На Купянском направлении идет бой в районе населенного пункта Синьковка», — проинформировали в Генштабе.
Всего с начала суток произошло 77 боевых столкновений. В том числе 13 — на соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении. Пять боев там еще продолжаются.
Напомним, спикер ОСГВ «Днепр» Виктор Трегубов сообщил, что «с удивлением узнал, что у РФ «уже почти заблокирован Купянск«. Он отметил, что вражеская пропаганда сообщает об «успехах», которых нет.
Читайте также: Генштаб назвал заявления РФ о «зоне безопасноти» в Харьковской области фейком
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Купянском направлении идет бой — Генштаб ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 августа 2025 в 16:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб в сводке на 16:00 31 августа проинформировал о четырех боях, которые произошли в Харьковской области с начала суток. Один еще продолжается".