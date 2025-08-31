На Куп’янському напрямку триває бій – Генштаб ЗСУ

Генштаб у зведенні на 16:00 31 серпня поінформував про чотири бої, що сталися на Харківщині з початку доби. Один ще триває.

“На Південно-Слобожанському напрямку Українські воїни зупинили три атаки ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та Красне Перше. На Куп’янському напрямку наразі точиться бій в районі населеного пункту Синьківка“, – поінформували в Генштабі.

Загалом із початку доби сталося 77 бойових зіткнень. У тому числі 13 – на сусідньому з Харківщиною Лиманському напрямку. П’ять боїв там ще тривають.

Нагадаємо, речник ОСУВ “Дніпро” Віктор Трегубов повідомив, що “зі здивуванням дізнався, що в РФ “вже майже заблокований Куп’янськ“. Він зазначив, що ворожа пропаганда повідомляє про “успіхи”, яких немає.