На Куп’янському напрямку триває бій – Генштаб ЗСУ
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
Генштаб у зведенні на 16:00 31 серпня поінформував про чотири бої, що сталися на Харківщині з початку доби. Один ще триває.
“На Південно-Слобожанському напрямку Українські воїни зупинили три атаки ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та Красне Перше. На Куп’янському напрямку наразі точиться бій в районі населеного пункту Синьківка“, – поінформували в Генштабі.
Загалом із початку доби сталося 77 бойових зіткнень. У тому числі 13 – на сусідньому з Харківщиною Лиманському напрямку. П’ять боїв там ще тривають.
Нагадаємо, речник ОСУВ “Дніпро” Віктор Трегубов повідомив, що “зі здивуванням дізнався, що в РФ “вже майже заблокований Куп’янськ“. Він зазначив, що ворожа пропаганда повідомляє про “успіхи”, яких немає.
Читайте також: Генштаб назвав заяви РФ про “зону безпеки” в Харківській області фейком
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Куп’янському напрямку триває бій – Генштаб ЗСУ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2025 в 16:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб у зведенні на 16:00 31 серпня поінформував про чотири бої, що сталися на Харківщині з початку доби. Один ще триває".