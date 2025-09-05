Работы завершили раньше: три трамвая в Харькове вернулись на маршруты

Трамваи №1, 12 и 20 в Харькове уже курсируют по своим основным маршрутам.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете. Там объяснили, что это связано с досрочным завершением работ по асфальтированию проезжей части на улице Евгения Котляра.

Напомним, с 1 сентября трамваи №12, 20 временно изменили маршруты, а трамвай №1 вообще не курсировал с 9:00 до 17:00. Такие ограничения должны действовать до 6 числа, сообщал Харьковский горсовет. В частности, движение транспорта ограничивали по ул. Евгения Котляра на участке от ул. Благовещенской до ул. Великой Панасовской. В то время проводили асфальтирование в пределах трамвайного пути, информировали в мэрии.