Live
  • Пт 05.09.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.35
  • EUR 48.13

Работы завершили раньше: три трамвая в Харькове вернулись на маршруты

Общество 13:09   05.09.2025
Виктория Яковенко
Работы завершили раньше: три трамвая в Харькове вернулись на маршруты Фото: Харьковский горсовет

Трамваи №1, 12 и 20 в Харькове уже курсируют по своим основным маршрутам.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете. Там объяснили, что это связано с досрочным завершением работ по асфальтированию проезжей части на улице Евгения Котляра.

Напомним, с 1 сентября трамваи №12, 20 временно изменили маршруты, а трамвай №1 вообще не курсировал с 9:00 до 17:00. Такие ограничения должны действовать до 6 числа, сообщал Харьковский горсовет. В частности, движение транспорта ограничивали по ул. Евгения Котляра на участке от ул. Благовещенской до ул. Великой Панасовской. В то время проводили асфальтирование в пределах трамвайного пути, информировали в мэрии.

Читайте также: Мчался на красный, протаранил авто, а потом напился – ДТП в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Вакансии недели в Харькове и области: есть работа с зарплатой 56 тысяч гривен
Вакансии недели в Харькове и области: есть работа с зарплатой 56 тысяч гривен
04.09.2025, 20:28
Новости Харькова — главное 5 сентября: удары по области, трое погибших
Новости Харькова — главное 5 сентября: удары по области, трое погибших
05.09.2025, 12:38
Шесть «красных» дипломов: харьковчанин установил рекорд Украины
Шесть «красных» дипломов: харьковчанин установил рекорд Украины
04.09.2025, 14:19
Либо общая мобилизация в РФ, либо потеря земель: Коваленко о проблемах врага
Либо общая мобилизация в РФ, либо потеря земель: Коваленко о проблемах врага
05.09.2025, 10:11
Ночью в Днепре сообщали о химической опасности: РФ ударила по предприятию
Ночью в Днепре сообщали о химической опасности: РФ ударила по предприятию
05.09.2025, 08:48
Работы завершили раньше: три трамвая в Харькове вернулись на маршруты
Работы завершили раньше: три трамвая в Харькове вернулись на маршруты
05.09.2025, 13:09

Новости по теме:

14:15
Где в Харькове будут делать животным прививки от бешенства: график на сентябрь
21:52
Десятилетие основания IT-кластера отметили в Харькове
12:34
Запасы на зиму: в Харькове подорожали морковь и лук, что с ценами на картофель
12:20
В Харькове стало больше почетных амбассадоров – кто они и что будут делать
16:34
В Харькове пустили дополнительные маршруты общественного транспорта – мэрия

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Работы завершили раньше: три трамвая в Харькове вернулись на маршруты»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2025 в 13:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамваи №1, 12 и 20 в Харькове уже курсируют по своим основным маршрутам.".