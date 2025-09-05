Роботи завершили раніше: три трамваї у Харкові повернулись на маршрути
Трамваї №1, 12 та 20 у Харкові вже курсують за своїми основними маршрутами.
Про це повідомили у Харківській міськраді. Там пояснили, що це пов’язано з достроковим завершенням робіт з асфальтування проїжджої частини на вулиці Євгена Котляра.
Нагадаємо, з 1 вересня трамваї №12, 20 тимчасово змінили маршрути, а трамвай №1 взагалі не курсував з 9:00 до 17:00. Такі обмеження мали діяти до 6 числа, повідомляла Харківська міськрада. Зокрема, рух транспорту обмежували на вул. Євгена Котляра на ділянці від вул. Благовіщенської до вул. Великої Панасівської. У цей час проводили асфальтування у межах трамвайного шляху, інформували у мерії.
