Роботи завершили раніше: три трамваї у Харкові повернулись на маршрути

Суспільство 13:09   05.09.2025
Вікторія Яковенко
Трамваї №1, 12 та 20 у Харкові вже курсують за своїми основними маршрутами.

Про це повідомили у Харківській міськраді. Там пояснили, що це пов’язано з достроковим завершенням робіт з асфальтування проїжджої частини на вулиці Євгена Котляра.

Нагадаємо, з 1 вересня трамваї №12, 20 тимчасово змінили маршрути, а трамвай №1 взагалі не курсував з 9:00 до 17:00. Такі обмеження мали діяти до 6 числа, повідомляла Харківська міськрада. Зокрема, рух транспорту обмежували на вул. Євгена Котляра на ділянці від вул. Благовіщенської до вул. Великої Панасівської. У цей час проводили асфальтування у межах трамвайного шляху, інформували у мерії.

Читайте також: Мчав на червоний, протаранив авто, а потім напився – ДТП у Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
