Махинации на строительстве укрытий на Харьковщине разоблачила полиция

Правоохранители подозревают двух человек в завладении бюджетными средствами, предназначенными для строительства защитных сооружений в Харьковской области.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, должностные лица трех предприятий в сговоре с руководителями управлений образования поселковых и городских советов региона заключили семь договоров на создание проектно-сметной документации для строительства защитных сооружений гражданской защиты.

«33-летний директор от имени указанных предприятий подписал соглашения с тремя управлениями образования региона. Установлено, что при разработке документации он повторно использовал объекты, созданные для других объектов. Это позволило искусственно завысить стоимость работ», — установили правоохранители.

По их подсчетам, ущерб составляет более 3 миллионов 112 тысяч гривен.

Следователи заочно сообщили о подозрении директору по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.

Также подозрение получила и начальница одного из управлений образования. Правоохранители считают, что из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей бюджет потерял более 1 миллиона гривен.

Напомним, ранее подозрение вручили директору нескольких ООО из Полтавы, который, по данным следствия, растратил бюджетные 7,5 млн грн, выделенных на укрытие на Харьковщине. По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант систематически вносил ложные сведения в официальные документы.