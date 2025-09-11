Live
Махінації на будівництві укриттів на Харківщині викрила поліція

Суспільство 16:18   11.09.2025
Вікторія Яковенко
Правоохоронці підозрюють двох осіб у заволодіння бюджетними коштами, призначеними для будівництва захисних споруд на Харківщині.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, посадовці трьох підприємств у змові з керівниками управлінь освіти селищних та міських рад регіону уклали сім договорів на створення проєктно-кошторисної документації для будівництва захисних споруд цивільного захисту.

«33-річний директор від імені зазначених підприємств підписав угоди з трьома управліннями освіти регіону. Встановлено, що під час розробки документації він повторно використовував проєкти, створені для інших об’єктів. Це дало можливість штучно завищити вартість робіт», – встановили правоохоронці.

За їхніми підрахунками, збитки становлять понад 3 мільйони 112 тисяч гривень.

Слідчі заочно повідомили про підозру директору за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Також підозру отримала і  начальниця одного з управлінь освіти. Правоохоронці вважають, що через її неналежне виконання службових обов’язків бюджет втратив понад 1 мільйон гривень.

Нагадаємо, раніше підозру вручили директору декількох ТОВ з Полтави, який, за даними слідства, розтратив бюджетні 7,5 млн грн, що були виділені на укриття на Харківщині. За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант систематично вносив неправдиві відомості до офіційних документів.

Автор: Вікторія Яковенко
Махінації на будівництві укриттів на Харківщині викрила поліція
Суспільство

