Махінації на будівництві укриттів на Харківщині викрила поліція
Правоохоронці підозрюють двох осіб у заволодіння бюджетними коштами, призначеними для будівництва захисних споруд на Харківщині.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, посадовці трьох підприємств у змові з керівниками управлінь освіти селищних та міських рад регіону уклали сім договорів на створення проєктно-кошторисної документації для будівництва захисних споруд цивільного захисту.
«33-річний директор від імені зазначених підприємств підписав угоди з трьома управліннями освіти регіону. Встановлено, що під час розробки документації він повторно використовував проєкти, створені для інших об’єктів. Це дало можливість штучно завищити вартість робіт», – встановили правоохоронці.
За їхніми підрахунками, збитки становлять понад 3 мільйони 112 тисяч гривень.
Слідчі заочно повідомили про підозру директору за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.
Також підозру отримала і начальниця одного з управлінь освіти. Правоохоронці вважають, що через її неналежне виконання службових обов’язків бюджет втратив понад 1 мільйон гривень.
Нагадаємо, раніше підозру вручили директору декількох ТОВ з Полтави, який, за даними слідства, розтратив бюджетні 7,5 млн грн, що були виділені на укриття на Харківщині. За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант систематично вносив неправдиві відомості до офіційних документів.
Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2025 в 16:18
