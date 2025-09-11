Пожары возникли в селах Харьковщины из-за обстрела россиян (фото)

Россияне били по домам в прифронтовых селах Боровской громады, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Как сообщает МГ «Объектив», пожар в двух частных домах на общей площади 200 м² вспыхнул в селе Гороховатка из-за обстрелов оккупантов.

После российских ударов по селу Подлиман горел дом площадью 80 м² и сухая трава вокруг усадьбы на площади 300 м².

В обоих случаях не было пострадавших.

Напомним, ранее семь пожаров начались из-за обстрелов в Берестинском, Изюмском и Купянском районах, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.