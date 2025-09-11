Пожежі виникли у селах Харківщині через обстріл росіян (фото)
Росіяни били по домівках у прифронтових селах Борівської громади, повідомляє ДСНС у Харківській області.
Як повідомляє МГ “Об’єктив”, пожежі у двох приватних будинках на загальній площі 200 м₂ спалахнули у селі Гороховатка через обстріли окупантів.
Після російських ударів по селу Підлиман горіла оселя площею 80 м₂ і суха трава навколо садиби на площі 300 м₂.
В обох випадках не було постраждалих.
Нагадаємо, раніше сім пожеж почалися через обстріл у Берестинському, Ізюмському та Куп’янському районах, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Читайте також: Зарплати до 120 тисяч гривень: які вакансії актуальні у Харкові та області
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, пожежа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Пожежі виникли у селах Харківщині через обстріл росіян (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2025 в 21:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни били по домівках у прифронтових селах Борівської громади, повідомляє ДСНС у Харківській області.".