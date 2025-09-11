Live
Пожежі виникли у селах Харківщині через обстріл росіян (фото)

Події 21:48   11.09.2025
Оксана Якушко
Росіяни били по домівках у прифронтових селах Борівської громади, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Як повідомляє МГ “Об’єктив”, пожежі у двох приватних будинках на загальній площі 200 м₂ спалахнули у селі Гороховатка через обстріли окупантів.

Після російських ударів по селу Підлиман горіла оселя площею 80 м₂ і суха трава навколо садиби на площі 300 м₂.

В обох випадках не було постраждалих.

Нагадаємо, раніше сім пожеж почалися через обстріл у Берестинському, Ізюмському та Куп’янському районах, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Читайте також: Зарплати до 120 тисяч гривень: які вакансії актуальні у Харкові та області

Автор: Оксана Якушко
