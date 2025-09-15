Харьковчане просят Терехова сделать еще больше площадок для выгула животных

Петиция с предложением создать площадки для выгула домашних питомцев на Салтовке появилась на сайте Харьковского горсовета.

«Очень хочу вас попросить, чтобы на Салтовке в 522 микрорайоне появилось больше площадок для выгула домашних любимцев, раньше площадка была возле трамвайного пути по ул. Академика Павлова, теперь там занимает место недостройка, которая мешает виду из окон для людей и площадку убрали. Подытоживая: убрать недострой, увеличить количество площадок», — написал автор петиции Кирилл Тимарин.

Чтобы петицию рассмотрели, она должна набрать 5000 голосов за 90 дней.

Напомним, ранее на сайте мэрии появилась петиция с просьбой усовершенствовать парки Харькова. Автор считает, что в городе не хватает теннисных столов, а поиграть удается только в Саржином Яру. Там, по его мнению, единственное место, где можно развлечься.