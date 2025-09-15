Харків’яни просять Терехова зробити ще більше майданчиків для вигулу тварин

Петиція з пропозицією створити майданчики для вигулу домашніх улюбленців на Салтівці з’явилася на сайті Харківської міськради.

«Дуже хочу вас попросити, щоб на Салтівці у 522 мікрорайоні з’явилося більше майданчиків для вигулу домашніх улюбленців, раніше майданчик був біля трамвайної колії по вул. Академіка Павлова, тепер там недобудова, яка займає місце, заважає виду з вікон для людей і майданчик прибрали. Підсумовуючи: прибрати недобудову, збільшити кількість майданчиків», – написав автор петиції Кирило Тимарин.

Щоб петицію розглянули, вона має набрати 5000 голосів за 90 днів.

Нагадаємо, раніше на сайті мерії з’явилася петиція із проханням удосконалити парки Харкова. Автор вважає, що у місті не вистачає тенісних столів, а пограти вдається лише в Саржиному Яру. Там, на його думку, єдине місце, де можна розважитись.