Больница за 1 млрд в Изюме, разбитая котельная в Чугуеве — итоги 21 сентября
МГ «Объектив» напоминает главные новости 21 сентября.
За 1 млрд грн в Изюме планируют реконструировать разбомбленную ранее больницу
Во время нового наступления россиян ХОВА планирует отстроить больницу Песчанской Богоматери в Изюме, сообщают «Наші гроші». От Изюма до линии боевого столкновения осталось всего 30 км. Сам город регулярно обстреливают.
«Однако это не помешало Харьковской обладминистрации Олега Синегубова запланировать реконструкцию больницы до конца 2026 года на средства областного бюджета», — отметили «Наші гроші».
Основные работы планируют на следующий год.
«Анализировать сметные цены нет никакого смысла, поскольку никто не знает, будет ли Изюм оккупирован или нет, и какое состояние экономики и инфляции будет в следующем году. Соответственно, прогнозировать сам факт строительства сейчас невозможно. Однако договором между ОГА и консорциумом «Билдинг групп» предусмотрена возможность 20% предоплаты на будущие работы. Так что нельзя исключать, что обладминистрация заплатит 200 млн грн, а работы из-за войны так и не начнутся», — предполагают антикоррупционеры.
Россияне существенно повредили котельную в Изюме
Россияне 20 сентября пятью БпЛА атаковали Чугуев, сообщила мэр города Галина Минаева.
«Вчера вечером коварный враг нанес очередной удар по Чугуеву. Одна из котельных города, которая уже была полностью подготовлена к отопительному сезону, получила значительные повреждения. В настоящее время продолжаются восстановительные работы, все необходимые службы, как всегда, слаженно работают на месте. К счастью, на этот раз пострадавших нет», – рассказала городской голова Чугуева.
Россияне продвинулись в районе Волчанского маслоэкстракционного завода
Геолокационные кадры, опубликованные 20 сентября, демонстрируют, что россияне недавно продвинулись на западе Волчанска, сообщили в Институте изучения войны (ISW).
Также российские войска атаковали в направлении Липцев и на левом берегу реки Волчья, а также в районе Тихого и Синельниково и в направлении Бочкового 19 и 20 сентября. А украинские войска контратаковали в районе Травянского водохранилища к северу от Харькова.
Читайте также: Какой город после захвата Купянска на Харьковщине станет новой целью РФ 📹
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: главные новости, итоги, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Больница за 1 млрд в Изюме, разбитая котельная в Чугуеве — итоги 21 сентября»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 сентября 2025 в 23:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» напоминает главные новости 21 сентября.".