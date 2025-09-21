Больница за 1 млрд в Изюме, разбитая котельная в Чугуеве — итоги 21 сентября

МГ «Объектив» напоминает главные новости 21 сентября.

Во время нового наступления россиян ХОВА планирует отстроить больницу Песчанской Богоматери в Изюме, сообщают «Наші гроші». От Изюма до линии боевого столкновения осталось всего 30 км. Сам город регулярно обстреливают.

«Однако это не помешало Харьковской обладминистрации Олега Синегубова запланировать реконструкцию больницы до конца 2026 года на средства областного бюджета», — отметили «Наші гроші».

Основные работы планируют на следующий год.

«Анализировать сметные цены нет никакого смысла, поскольку никто не знает, будет ли Изюм оккупирован или нет, и какое состояние экономики и инфляции будет в следующем году. Соответственно, прогнозировать сам факт строительства сейчас невозможно. Однако договором между ОГА и консорциумом «Билдинг групп» предусмотрена возможность 20% предоплаты на будущие работы. Так что нельзя исключать, что обладминистрация заплатит 200 млн грн, а работы из-за войны так и не начнутся», — предполагают антикоррупционеры.

Россияне 20 сентября пятью БпЛА атаковали Чугуев, сообщила мэр города Галина Минаева.

«Вчера вечером коварный враг нанес очередной удар по Чугуеву. Одна из котельных города, которая уже была полностью подготовлена ​​к отопительному сезону, получила значительные повреждения. В настоящее время продолжаются восстановительные работы, все необходимые службы, как всегда, слаженно работают на месте. К счастью, на этот раз пострадавших нет», – рассказала городской голова Чугуева.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 сентября, демонстрируют, что россияне недавно продвинулись на западе Волчанска, сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Также российские войска атаковали в направлении Липцев и на левом берегу реки Волчья, а также в районе Тихого и Синельниково и в направлении Бочкового 19 и 20 сентября. А украинские войска контратаковали в районе Травянского водохранилища к северу от Харькова.