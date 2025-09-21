Лікарня за 1 млрд в Ізюмі, розбита котельня в Чугуєві – підсумки 21 вересня
МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 21 вересня.
За 1 млрд грн в Ізюмі планують реконструювати розбомблену раніше лікарню
Під час нового наступу росіян ХОВА планує відбудувати лікарню Піщанської Богоматері в Ізюмі, повідомляють «Наші гроші». Від Ізюма до лінії бойового зіткнення залишилося лише 30 км. Саме місто регулярно обстрілюють.
«Однак це не завадило Харківській обладміністрації Олега Синєгубова запланувати реконструкцію лікарні до кінця 2026 року коштом обласного бюджету», — зазначили «Наші гроші».
Основні роботи планують наступного року.
«Аналізувати кошторисні ціни немає жодного сенсу, оскільки ніхто не знає, буде Ізюм окупований чи ні, і який стан економіки та інфляції буде наступного року. Відповідно прогнозувати сам факт будівництва зараз неможливо. Проте договором між ОДА та консорціумом «Білдінг груп» передбачено можливість 20% передоплати на майбутні роботи. Тож не можна виключати, що обладміністрація заплатить 200 млн грн, а роботи через війну так і не розпочнуться», — припускають антикорупціонери.
Росіяни суттєво пошкодили котельню в Ізюмі
Росіяни 20 вересня п’ятьма БпЛА атакували Чугуєва, повідомила мер міста Галина Мінаєва.
«Вчора ввечері підступний ворог завдав чергового удару Чугуєву. Одна з котелень міста, яка вже була повністю підготовлена до опалювального сезону, отримала значні пошкодження. Зараз продовжуються відновлювальні роботи, всі необхідні служби, як завжди, злагоджено працюють на місці. На щастя, цього разу постраждалих немає», – розповіла міська голова Чугуєва.
Росіяни просунулися в районі Вовчанського олійноекстракційного заводу
Геолокаційні кадри, опубліковані 20 вересня, демонструють, що росіяни нещодавно просунулися на заході Вовчанська, повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).
Також російські війська атакували у напрямку Липців і на лівому березі річки Вовча, а також у районі Тихого та Синельникового та у напрямку Бочкового 19 та 20 вересня. А українські війська контратакували у районі Трав’янського водосховища на північ від Харкова.
Читайте також: Яке місто після захоплення Куп'янська на Харківщині стане новою ціллю РФ 📹
