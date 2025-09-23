Live
  • Вт 23.09.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.38
  • EUR 48.73

ГСЧС: за сутки на Харьковщине бушевали 35 пожаров

Происшествия 07:46   23.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
ГСЧС: за сутки на Харьковщине бушевали 35 пожаров

В течение суток у спасателей было 44 оперативных выезда, уточнили в облуправлении ГСЧС.

Один пожар в Богодуховском районе возник в результате российских обстрелов, уточнили спасатели.

«За сутки ликвидировано 16 пожаров в природных экосистемах на общей площади более 13 га», – отметили в ГСЧС.

На данный момент спасатели до сих пор пытаются потушить шесть возгораний в лесах Изюмского района.

Кроме того, пиротехники нашли и обезвредили 102 единицы взрывоопасных предметов.

Напомним, накануне спасатели информировали, что в Изюмском районе бушевали шесть лесных возгораний. А за минувшие сутки пожаров в регионе было вдвое меньше, чем сегодня, – 23. В результате «прилетов» загорелся частных дом и хвойная подстилка. Враг бил по Купянскому и Изюмскому районам.

Читайте также: Смертельное ДТП в Харькове: пешеход шел на зеленый — прокуратура

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Первые заморозки идут на Харьковщину: синоптики назвали дату
Первые заморозки идут на Харьковщину: синоптики назвали дату
22.09.2025, 15:18
Жители Харьковщины получат единоразовую помощь – кто и сколько
Жители Харьковщины получат единоразовую помощь – кто и сколько
20.09.2025, 09:27
Новости Харькова — главное 23 сентября: ситуация на фронте
Новости Харькова — главное 23 сентября: ситуация на фронте
23.09.2025, 07:50
Ракетный удар возле окружной Харькова, снесут дом — итоги 22 сентября (видео)
Ракетный удар возле окружной Харькова, снесут дом — итоги 22 сентября (видео)
22.09.2025, 23:01
Новости Харькова — главное 22 сентября: ракетный удар, смертельное ДТП
Новости Харькова — главное 22 сентября: ракетный удар, смертельное ДТП
22.09.2025, 22:00
Где пытались прорваться россияне на Харьковщине, рассказал Генштаб ВСУ
Где пытались прорваться россияне на Харьковщине, рассказал Генштаб ВСУ
23.09.2025, 08:12

Новости по теме:

22.09.2025
Шесть пожаров бушуют в лесах Изюмского района – подробности от ГСЧС
20.09.2025
ГСЧС: шесть пожаров ликвидировали, осталось еще пять – в регионе горят леса
19.09.2025
Пожар в харьковской пятиэтажке: пострадал 52-летний мужчина
18.09.2025
В Харькове в огне погиб мужчина – горела кухня и комната
17.09.2025
Семь лесных пожаров пытаются потушить спасатели – данные ГСЧС

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «ГСЧС: за сутки на Харьковщине бушевали 35 пожаров»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2025 в 07:46;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток у спасателей было 44 оперативных выезда, уточнили в облуправлении ГСЧС.".