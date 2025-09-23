ГСЧС: за сутки на Харьковщине бушевали 35 пожаров

В течение суток у спасателей было 44 оперативных выезда, уточнили в облуправлении ГСЧС.

Один пожар в Богодуховском районе возник в результате российских обстрелов, уточнили спасатели.

«За сутки ликвидировано 16 пожаров в природных экосистемах на общей площади более 13 га», – отметили в ГСЧС.

На данный момент спасатели до сих пор пытаются потушить шесть возгораний в лесах Изюмского района.

Кроме того, пиротехники нашли и обезвредили 102 единицы взрывоопасных предметов.

Напомним, накануне спасатели информировали, что в Изюмском районе бушевали шесть лесных возгораний. А за минувшие сутки пожаров в регионе было вдвое меньше, чем сегодня, – 23. В результате «прилетов» загорелся частных дом и хвойная подстилка. Враг бил по Купянскому и Изюмскому районам.