ГСЧС: за сутки на Харьковщине бушевали 35 пожаров
В течение суток у спасателей было 44 оперативных выезда, уточнили в облуправлении ГСЧС.
Один пожар в Богодуховском районе возник в результате российских обстрелов, уточнили спасатели.
«За сутки ликвидировано 16 пожаров в природных экосистемах на общей площади более 13 га», – отметили в ГСЧС.
На данный момент спасатели до сих пор пытаются потушить шесть возгораний в лесах Изюмского района.
Кроме того, пиротехники нашли и обезвредили 102 единицы взрывоопасных предметов.
Напомним, накануне спасатели информировали, что в Изюмском районе бушевали шесть лесных возгораний. А за минувшие сутки пожаров в регионе было вдвое меньше, чем сегодня, – 23. В результате «прилетов» загорелся частных дом и хвойная подстилка. Враг бил по Купянскому и Изюмскому районам.
Новости по теме:
Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, пожары, харьковщина;
Дата публикации материала: 23 сентября 2025 в 07:46;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина