ДСНС: за добу на Харківщині вирували 35 пожеж
Протягом доби у рятувальників було 44 оперативні виїзди, уточнили в облуправлінні ДСНС.
Одна пожежа у Богодухівському районі виникла внаслідок російських обстрілів, уточнили рятувальники.
“За добу ліквідовано 16 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 13 га”, – зазначили у ДСНС.
Наразі рятувальники досі намагаються загасити шість загорянь у лісах Ізюмського району.
Крім того, піротехніки знайшли та знешкодили 102 одиниці вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, напередодні рятувальники інформували, що в Ізюмському районі вирували шість лісових загорянь. А за минулу добу пожеж у регіоні було вдвічі менше: ніж сьогодні – 23. У результаті “прильотів” загорівся приватний будинок і хвойна підстилка. Ворог бив по Куп’янському та Ізюмському районах.
