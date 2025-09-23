ДСНС: за добу на Харківщині вирували 35 пожеж

Live
Події 07:46   23.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Протягом доби у рятувальників було 44 оперативні виїзди, уточнили в облуправлінні ДСНС.

Одна пожежа у Богодухівському районі виникла внаслідок російських обстрілів, уточнили рятувальники.

“За добу ліквідовано 16 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 13 га”, – зазначили у ДСНС.

Наразі рятувальники досі намагаються загасити шість загорянь у лісах Ізюмського району.

Крім того, піротехніки знайшли та знешкодили 102 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, напередодні рятувальники інформували, що в Ізюмському районі вирували шість лісових загорянь. А за минулу добу пожеж у регіоні було вдвічі менше: ніж сьогодні – 23. У результаті “прильотів” загорівся приватний будинок і хвойна підстилка. Ворог бив по Куп’янському та Ізюмському районах.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
