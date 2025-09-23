Live
На Харьковщине ущерб окружающей среде от войны достиг почти 529 млрд грн

Общество 14:46   23.09.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине ущерб окружающей среде от войны достиг почти 529 млрд грн Инфографика Государственной экологической инспекции в Харьковской области

В Государственной экологической инспекции в Харьковской области обновили общий размер ущерба, нанесенного окружающей среде Харьковщины в результате вооруженной агрессии РФ. По состоянию на сентябрь он составляет 528 млрд 921 млн грн.

Наибольший ущерб – в размере около 518 млрд – региона был нанесен вследствие засорения и загрязнения более 7 миллионов квадратных метров земельных ресурсов.

Ущерб в результате выбросов 553, 964 тонны загрязняющих веществ в атмосферу рассчитали на уровне 3,9 млрд грн.

Также, по данным экологов, 86 тонн загрязняющих веществ попали в водные объекты и еще 482,2 млн. кубометров воды оккупанты забрали самовольно. Общий ущерб от этих действий – более 7 млрд грн.

«Война – это не только сломанные человеческие судьбы и уничтоженные здания. Это загрязненные водоемы, выгоревшие леса, погибшая фауна и разрушенные экосистемы. Обстрелы, взрывы, засорение и загрязнение почв и воды оставляют глубокие шрамы на окружающей среде», — отметили в экоинспекции.

Напомним, в Государственной экологической инспекции в Харьковской области рассчитали ущерб в результате обстрела вокзала в Лозовой. По их данным, сумма составляет не менее 385 миллионов гривен.

Читайте также: Беседин: вся территория Купянска – под контролем ВСУ, город зачищают от ДРГ

Автор: Виктория Яковенко
