На Харьковщине ущерб окружающей среде от войны достиг почти 529 млрд грн
В Государственной экологической инспекции в Харьковской области обновили общий размер ущерба, нанесенного окружающей среде Харьковщины в результате вооруженной агрессии РФ. По состоянию на сентябрь он составляет 528 млрд 921 млн грн.
Наибольший ущерб – в размере около 518 млрд – региона был нанесен вследствие засорения и загрязнения более 7 миллионов квадратных метров земельных ресурсов.
Ущерб в результате выбросов 553, 964 тонны загрязняющих веществ в атмосферу рассчитали на уровне 3,9 млрд грн.
Также, по данным экологов, 86 тонн загрязняющих веществ попали в водные объекты и еще 482,2 млн. кубометров воды оккупанты забрали самовольно. Общий ущерб от этих действий – более 7 млрд грн.
«Война – это не только сломанные человеческие судьбы и уничтоженные здания. Это загрязненные водоемы, выгоревшие леса, погибшая фауна и разрушенные экосистемы. Обстрелы, взрывы, засорение и загрязнение почв и воды оставляют глубокие шрамы на окружающей среде», — отметили в экоинспекции.
Напомним, в Государственной экологической инспекции в Харьковской области рассчитали ущерб в результате обстрела вокзала в Лозовой. По их данным, сумма составляет не менее 385 миллионов гривен.
Читайте также: Беседин: вся территория Купянска – под контролем ВСУ, город зачищают от ДРГ
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине ущерб окружающей среде от войны достиг почти 529 млрд грн»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 сентября 2025 в 14:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Государственной экологической инспекции в Харьковской области обновили общий размер ущерба, нанесенного окружающей среде Харьковщины в результате вооруженной агрессии РФ. ".