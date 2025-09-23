На Харківщині збитки довкіллю від війни сягнули майже 529 млрд грн
У Державній екологічній інспекції в Харківській області оновили загальний розмір збитків, завданих довкіллю Харківщини внаслідок збройної агресії РФ. Станом на вересень він становить 528 млрд 921 млн грн.
Найбільших збитків – у розмірі близько 518 млрд – регіону було завдано внаслідок засмічення та забруднення понад 7 мільйонів квадратних метрів земельних ресурсів.
Збитки внаслідок викидів 553,964 тонни забруднювальних речовин в атмосферу розрахували на рівні 3,9 млрд грн.
Також, за даними екологів, 86 тонн забруднювальних речовин потрапили у водні об’єкти та ще 482,2 млн кубометрів води окупанти забрали самовільно. Загальні збитки від цих дій – понад 7 млрд грн.
«Війна – це не лише зламані людські долі та знищені будівлі. Це забруднені водойми, вигорілі ліси, загибла фауна та зруйновані екосистеми. Обстріли, вибухи, засмічення та забруднення ґрунтів і води залишають глибокі шрами на довкіллі», — зазначили в екоінспекції.
Нагадаємо, у Державній екологічній інспекції у Харківській області розрахували збитки внаслідок обстрілу вокзалу в Лозовій. За їхніми даними, сума складає щонайменше 385 мільйонів гривень.
Читайте також: Беседін: вся територія Куп’янська – під контролем ЗСУ, місто зачищають від ДРГ
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: війна, харківщина, шкода, экологи;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині збитки довкіллю від війни сягнули майже 529 млрд грн»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2025 в 14:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Державній екологічній інспекції в Харківській області оновили загальний розмір збитків, завданих довкіллю Харківщини внаслідок збройної агресії РФ.".