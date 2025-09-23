На Харківщині збитки довкіллю від війни сягнули майже 529 млрд грн

У Державній екологічній інспекції в Харківській області оновили загальний розмір збитків, завданих довкіллю Харківщини внаслідок збройної агресії РФ. Станом на вересень він становить 528 млрд 921 млн грн.

Найбільших збитків – у розмірі близько 518 млрд – регіону було завдано внаслідок засмічення та забруднення понад 7 мільйонів квадратних метрів земельних ресурсів.

Збитки внаслідок викидів 553,964 тонни забруднювальних речовин в атмосферу розрахували на рівні 3,9 млрд грн.

Також, за даними екологів, 86 тонн забруднювальних речовин потрапили у водні об’єкти та ще 482,2 млн кубометрів води окупанти забрали самовільно. Загальні збитки від цих дій – понад 7 млрд грн.

«Війна – це не лише зламані людські долі та знищені будівлі. Це забруднені водойми, вигорілі ліси, загибла фауна та зруйновані екосистеми. Обстріли, вибухи, засмічення та забруднення ґрунтів і води залишають глибокі шрами на довкіллі», — зазначили в екоінспекції.

Нагадаємо, у Державній екологічній інспекції у Харківській області розрахували збитки внаслідок обстрілу вокзалу в Лозовій. За їхніми даними, сума складає щонайменше 385 мільйонів гривень.