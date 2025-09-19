Удар по вокзалу в Лозовій: екологи підрахували суму збитків

Щонайменше 385 мільйонів гривень – збитки внаслідок обстрілу вокзалу в Лозовій, повідомили у Державній екологічній інспекції у Харківській області

«5 серпня в результаті обстрілу військами рф були пошкоджені адміністративно-виробнича будівля на території виробничого підрозділу «Лозівська дистанція колії» та будівля тягової підстанції на території виробничого підрозділу «Лозівська дистанція електропостачання» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця». Наслідком цієї події стало засмічення земельних ресурсів», – зазначили екологи.

Матеріали вони вже передали до правоохоронних органів для подальшого реагування згідно із законодавством України та нормами міжнародного права.

Нагадаємо, атака на Лозову тривала близько двох годин – з 3:00 до 5:00 5 серпня. Була пошкоджена залізнична інфраструктура – горіли дахи депо та вокзалу. Загинув черговий механік одного із підрозділів. Другою жертвою стала 71-річна жінка, яка отримала гостру реакцію на стрес і померла від ускладнень, спричинених цим станом. 13 людей отримали поранення та гострий шок, серед них семеро співробітників об’єкта залізничної інфраструктури та двоє дітей. Мер Лозової Сергій Зеленський назвав атаку «справжнім терором мирних людей». Тимчасово змінили маршрути деякі приміські потяги.