Удар по вокзалу в Лозовой: экологи подсчитали сумму ущерба

Общество 16:20   19.09.2025
Виктория Яковенко
Удар по вокзалу в Лозовой: экологи подсчитали сумму ущерба Фото: Олег Синегубов/Telegram

По меньшей мере 385 миллионов гривен — убытки в результате обстрела вокзала в Лозовой, сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

«5 августа в результате обстрела войсками рф были повреждены административно-производственное здание на территории производственного подразделения «Лозовская дистанция пути» и здание тяговой подстанции на территории производственного подразделения «Лозовская дистанция электроснабжения» регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзалізниця». Следствием этого события стало засорение земельных ресурсов», — отметили экологи.

Материалы они уже передали в правоохранительные органы для дальнейшего реагирования согласно законодательству Украины и норм международного права.

Напомним, атака на Лозовую длилась около двух часов — c 3:00 до 5:00 5 августа. В результате обстрелов была повреждена железнодорожная инфраструктура – горели крыши депо и вокзала. Погиб дежурный механик одного из подразделений. Второй жертвой стала 71-летняя женщина, которая получила острую реакцию на стресс и скончалась от осложнений, вызванных этим состоянием. 13 человек получили ранения и острый шок, среди них семь сотрудников объекта железнодорожной инфраструктуры и двое детей. Мэр Лозовой Сергей Зеленский назвал атаку «настоящим террором мирных людей». Временно поменяли маршруты некоторые пригородные поезда.

Читайте также: Как сейчас выглядит вокзал в Лозовой, который разрушили дроны РФ (видео)

Автор: Виктория Яковенко
  Дата публикации материала: 19 сентября 2025 в 16:20

  Корреспондент Виктория Яковенко