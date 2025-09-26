На востоке Харьковской области горячее всего – Генштаб ВСУ

Россияне дважды штурмовали позиции ВСУ на Южно-Слобожанском направлении возле Волчанска, сообщил Генштаб.

Сейчас один бой на этом направленим продолжается.

На Купянском направлении украинские защитники отразили два штурма россиян возле сел Песчаное и Новоселовка.

На Лиманском направлении россияне атаковали 11 раз возле сел Карповка, Колодец, Шандриголово, Заречное, Торское и Дерилово.

Украинские защитники успешно отбили шесть атак россиян, еще пять боев продолжаются.

Как сообщали ранее, армия РФ продолжает пытаться просачиваться в Купянск и увеличивать свое присутствие в нем. Оккупантов фиксируют в центре города, сообщили аналитики проекта «DeepState».

