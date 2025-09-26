Live
На сході Харківщини найгарячіше – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:40   26.09.2025
Оксана Якушко
На сході Харківщини найгарячіше – Генштаб ЗСУ Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Росіяни двічі штурмували позиції ЗСУ на Південно-Слобожанському напрямку біля Вовчанська, повідомив Генштаб.

Один бій досі триває.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили два штурми росіян біля сіл Піщане та Новоселівка.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 11 разів біля сіл Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Зарічне, Торське та Дерилове.

Українські захисники успішно шість атак росіян, ще п’ять боїв тривають.

Як повідомляли раніше, армія РФ продовжує намагатися просочуватися до Куп’янська і збільшувати свою присутність у ньому. Окупантів фіксують у центрі міста, повідомили аналітики проєкту DeepState.

Читайте також: У великому місті на Харківщині можуть вчасно не ввімкнути опалення

Автор: Оксана Якушко
