Где сегодня атаковали россияне на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили три атаки в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и в сторону Дорошевки. Еще один бой продолжается.
На Купянском направлении враг трижды пытался продвинуться на позиции украинских подразделений, в районе населенного пункта Петропавловка и в сторону Песчаного и Богуславки.
В общем по всей линии фронта произошло 82 боя.
Напомним, утром в Институте изучения войны (ISW) сообщали, что на севере Харьковщины и на Купянском направлении успехов у оккупантов нет. Аналитики, со ссылкой на украинского офицера, отметили: российские войска, которые проникают в Купянск, стремятся создать позиции в многоэтажных домах, где все еще живут мирные жители, чтобы защитить себя от украинского огня.
Читайте также: Два района Харькова остались без света: когда вернут электричество
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, зведення, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Где сегодня атаковали россияне на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 сентября 2025 в 16:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".