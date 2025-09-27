Live
  Сб 27.09.2025
Где сегодня атаковали россияне на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:33   27.09.2025
Виктория Яковенко
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили три атаки в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и в сторону Дорошевки. Еще один бой продолжается.

На Купянском направлении враг трижды пытался продвинуться на позиции украинских подразделений, в районе населенного пункта Петропавловка и в сторону Песчаного и Богуславки.

В общем по всей линии фронта произошло 82 боя.

Напомним, утром в Институте изучения войны (ISW) сообщали, что на севере Харьковщины и на Купянском направлении успехов у оккупантов нет. Аналитики, со ссылкой на украинского офицера, отметили: российские войска, которые проникают в Купянск, стремятся создать позиции в многоэтажных домах, где все еще живут мирные жители, чтобы защитить себя от украинского огня.

Читайте также: Два района Харькова остались без света: когда вернут электричество

Автор: Виктория Яковенко
