Де сьогодні атакували росіяни на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили три атаки в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та у бік Дорошівки. Ще один бій триває.
На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався просунутись на позиції українських підрозділів, у районі населеного пункту Петропавлівка та у бік Піщаного й Богуславки.
Загалом по всій лінії фронту сталося 82 бої.
Нагадаємо, вранці в Інституті вивчення війни (ISW) повідомляли, що на півночі Харківщини та на Куп’янському напрямку успіхів у окупантів немає. Аналітики, з посиланням на українського офіцера, зазначили: російські війська, які проникають у Куп’янськ, прагнуть створити позиції в багатоповерхових будинках, де все ще мешкають мирні жителі, щоб захистити себе від українського вогню.
