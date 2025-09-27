Live
  • Сб 27.09.2025
  • Харьков  +11°С
  • USD 41.49
  • EUR 48.71

Шесть человек пострадали за сутки – последствия ударов по Харькову и области

Общество 09:09   27.09.2025
Виктория Яковенко
Шесть человек пострадали за сутки – последствия ударов по Харькову и области Фото: Олег Синегубов

За прошедшие сутки армия РФ обстреляла Харьков и семь населенных пунктов области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате «прилетов» пострадали шесть человек: в Харькове – две 48-летние, 40-летняя и 63-летняя женщины, в поселке Белый Колодезь – 59-летний мужчина и 83-летняя женщина.

Враг выпустил на регион шесть КАБов, БпЛА типа «Герань-2», два БпЛА «Ланцет», две «Молнии», три FPV-дроны, тип еще трех БпЛА устанавливают.

  • В Харькове враг атаковал беспилотником Киевский район – повреждены магазин и автобус.
  • В Мерефе повреждено гражданское предприятие.
  • В Купянске пострадал частный дом, в селе Осиновое – автомобиль.
  • В селе Каменка поврежден экскаватор, в селе Шебелинка – электросети.
  • В Белом Колодязе пострадали 10 домов, в поселке Печенеги – грузовик.
  • В селе Ивашки поврежден частный дом.

Напомним, накануне, 26 сентября, около 17:30 в Харькове слышали взрыв. Россияне ударили БпЛА типа «Молния» по мебельному магазину, информировал глава ХОВА Олег Синегубов. По последним данным мэра Игоря Терехова, пострадали четыре человека.

Читайте также: В Харькове горела пятиэтажка: погиб мужчина – ГСЧС

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове горела пятиэтажка: погиб мужчина – ГСЧС
В Харькове горела пятиэтажка: погиб мужчина – ГСЧС
27.09.2025, 09:01
Взрыв в Харькове — город атаковал БпЛА россиян, число раненых растет
Взрыв в Харькове — город атаковал БпЛА россиян, число раненых растет
26.09.2025, 20:42
Шесть человек пострадали за сутки – последствия ударов по Харькову и области
Шесть человек пострадали за сутки – последствия ударов по Харькову и области
27.09.2025, 09:09
Новости Харькова — главное 27 сентября: ситуация на фронте, смертельный пожар
Новости Харькова — главное 27 сентября: ситуация на фронте, смертельный пожар
27.09.2025, 09:13
Ночью – заморозки. Прогноз погоды на 27 сентября в Харькове и области
Ночью – заморозки. Прогноз погоды на 27 сентября в Харькове и области
26.09.2025, 19:48
«Ждем дождей», «на картошку хватит»: есть ли на Харьковщине грибы (фото)
«Ждем дождей», «на картошку хватит»: есть ли на Харьковщине грибы (фото)
27.09.2025, 10:09

Новости по теме:

27.09.2025
Шесть человек пострадали за сутки – последствия ударов по Харькову и области
27.09.2025
В Харькове горела пятиэтажка: погиб мужчина – ГСЧС
26.09.2025
Четверо полицейских ранены, рекордные долги за коммуналку — итоги 26 сентября
26.09.2025
Взрыв в Харькове — город атаковал БпЛА россиян, число раненых растет
26.09.2025
Как выглядит мебельный магазин в Харькове после атаки БпЛА «Молния» (фото)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Шесть человек пострадали за сутки – последствия ударов по Харькову и области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2025 в 09:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки армия РФ обстреляла Харьков и семь населенных пунктов области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".