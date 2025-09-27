Шесть человек пострадали за сутки – последствия ударов по Харькову и области
Фото: Олег Синегубов
За прошедшие сутки армия РФ обстреляла Харьков и семь населенных пунктов области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
В результате «прилетов» пострадали шесть человек: в Харькове – две 48-летние, 40-летняя и 63-летняя женщины, в поселке Белый Колодезь – 59-летний мужчина и 83-летняя женщина.
Враг выпустил на регион шесть КАБов, БпЛА типа «Герань-2», два БпЛА «Ланцет», две «Молнии», три FPV-дроны, тип еще трех БпЛА устанавливают.
- В Харькове враг атаковал беспилотником Киевский район – повреждены магазин и автобус.
- В Мерефе повреждено гражданское предприятие.
- В Купянске пострадал частный дом, в селе Осиновое – автомобиль.
- В селе Каменка поврежден экскаватор, в селе Шебелинка – электросети.
- В Белом Колодязе пострадали 10 домов, в поселке Печенеги – грузовик.
- В селе Ивашки поврежден частный дом.
Напомним, накануне, 26 сентября, около 17:30 в Харькове слышали взрыв. Россияне ударили БпЛА типа «Молния» по мебельному магазину, информировал глава ХОВА Олег Синегубов. По последним данным мэра Игоря Терехова, пострадали четыре человека.
