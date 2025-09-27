Шість людей постраждали за добу – наслідки ударів по Харкову та області

Минулої доби армія РФ обстріляла Харків та сім населених пунктів області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок «прильотів» постраждали шість людей: у Харкові – дві 48-річні, 40-річна і 63-річна жінки, у селищі Білий Колодязь – 59-річний чоловік і 83-річна жінка.

Ворог випустив на Харківщину шість КАБів, БпЛА типу «Герань-2», два БпЛА «Ланцет», дві «Молнии», три FPV-дрони, тип ще трьох БпЛА встановлюють.

У Харкові ворог атакував безпілотником Київський район – пошкоджені магазин та автобус.

У Мерефі пошкоджене цивільне підприємство.

У Куп’янську постраждав приватний будинок, у селі Осинове – автомобіль.

В селі Кам’янка пошкоджений екскаватор, в селі Шебелинка – електромережі.

У Білому Колодязі постраждали 10 будинків, у селищі Печеніги – вантажівка.

У селі Івашки пошкоджений приватний будинок.

Нагадаємо, напередодні, 26 вересня, близько 17:30 у Харкові чули вибух. Росіяни вдарили БпЛА типу «Молния» по меблевому магазину, інформував голова ХОВА Олег Синєгубов. За останніми даними мера Ігоря Терехова, постраждали чотири людини.