Шість людей постраждали за добу – наслідки ударів по Харкову та області

Суспільство 09:09   27.09.2025
Вікторія Яковенко
Шість людей постраждали за добу – наслідки ударів по Харкову та області Фото: ХОВА

Минулої доби армія РФ обстріляла Харків та сім населених пунктів області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок «прильотів» постраждали шість людей: у Харкові – дві 48-річні, 40-річна і 63-річна жінки, у селищі Білий Колодязь – 59-річний чоловік і 83-річна жінка.

Ворог випустив на Харківщину шість КАБів, БпЛА типу «Герань-2», два БпЛА «Ланцет», дві «Молнии», три FPV-дрони, тип ще трьох БпЛА встановлюють.

  • У Харкові ворог атакував безпілотником Київський район – пошкоджені магазин та автобус.
  • У Мерефі пошкоджене цивільне підприємство.
  • У Куп’янську постраждав приватний будинок, у селі Осинове – автомобіль.
  • В селі Кам’янка пошкоджений екскаватор, в селі Шебелинка – електромережі.
  • У Білому Колодязі постраждали 10 будинків, у селищі Печеніги – вантажівка.
  • У селі Івашки пошкоджений приватний будинок.

Нагадаємо, напередодні, 26 вересня, близько 17:30 у Харкові чули вибух. Росіяни вдарили БпЛА типу «Молния» по меблевому магазину, інформував голова ХОВА Олег Синєгубов. За останніми даними мера Ігоря Терехова, постраждали чотири людини.

Читайте також: У Харкові горіла п’ятиповерхівка: загинув чоловік – ДСНС

Автор: Вікторія Яковенко
