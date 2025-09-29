Нажившийся на откатах экс-чиновник из Харькова предстанет перед судом
Дело о злоупотреблении, к которому причастно экс-чиновник коммунального предприятия в Харькове, передали в суд, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Директор департамента информационных технологий одного из харьковских КП наладил коррупционный механизм, когда заключал договоров по обслуживанию программных комплексов.
Чиновник договорился с предпринимателем, обслуживавшим комплексы, об «откате» в размере 15-20% от суммы каждого контракта. В течение 2024 года чиновник получил от исполнителя около 200 тыс. гривен.
Во время обыска в доме чиновника правоохранители изъяли два пистолета и патроны.
В настоящее время обвиняемому, уже не занимающему должность, инкриминируют получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя, а также приобретение и хранение огнестрельного оружия.
Прокуроры направили обвинительный акт на рассмотрение в Киевский райсуд Харькова.
