Происшествия 17:37   29.09.2025
Оксана Якушко
Нажившийся на откатах экс-чиновник из Харькова предстанет перед судом

Дело о злоупотреблении, к которому причастно экс-чиновник коммунального предприятия в Харькове, передали в суд, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Директор департамента информационных технологий одного из харьковских КП наладил коррупционный механизм, когда  заключал договоров по обслуживанию программных комплексов.

Чиновник договорился с предпринимателем, обслуживавшим комплексы, об «откате» в размере 15-20% от суммы каждого контракта. В течение 2024 года чиновник получил от исполнителя около 200 тыс. гривен.

Во время обыска в доме чиновника правоохранители изъяли два пистолета и патроны.

В настоящее время обвиняемому, уже не занимающему должность, инкриминируют получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя, а также приобретение и хранение огнестрельного оружия.

Прокуроры направили обвинительный акт на рассмотрение в Киевский райсуд Харькова.

Автор: Оксана Якушко
