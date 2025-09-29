Live
Експосадовець з Харкова, що нажився на відкатах, постане перед судом

Події 17:37   29.09.2025
Оксана Якушко
Експосадовець з Харкова, що нажився на відкатах, постане перед судом

Справу про зловживання, до якої причетний експосадовець комунального підприємства у Харкові, передали до суду, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Директор департаменту інформаційних технологій одного з харківських КП налагодив корупційний механізм під час укладання договорів на обслуговування програмних комплексів.

Посадовець домовився з підприємцем, що обслуговував комплекси, про «відкат» у розмірі 15-20 % від суми кожного контракту. Упродовж 2024 року посадовець одержав від виконавця близько 200 тис. гривень.

Під час обшуку у помешканні посадовця правоохоронці вилучили два пістолети та набої.

Наразі обвинуваченому, який вже не обіймає посаду, інкримінують одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе, а також придбання, зберігання вогнепальної зброї.

Прокурори направили обвинувальний акт на розгляд до Київського райсуду Харкова.

Читайте також: Усі на Харківщині – в зоні ризику: про хворобу попередили епідеміологи

Автор: Оксана Якушко
