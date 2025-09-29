Експосадовець з Харкова, що нажився на відкатах, постане перед судом
Справу про зловживання, до якої причетний експосадовець комунального підприємства у Харкові, передали до суду, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Директор департаменту інформаційних технологій одного з харківських КП налагодив корупційний механізм під час укладання договорів на обслуговування програмних комплексів.
Посадовець домовився з підприємцем, що обслуговував комплекси, про «відкат» у розмірі 15-20 % від суми кожного контракту. Упродовж 2024 року посадовець одержав від виконавця близько 200 тис. гривень.
Під час обшуку у помешканні посадовця правоохоронці вилучили два пістолети та набої.
Наразі обвинуваченому, який вже не обіймає посаду, інкримінують одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе, а також придбання, зберігання вогнепальної зброї.
Прокурори направили обвинувальний акт на розгляд до Київського райсуду Харкова.
