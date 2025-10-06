На «скорой» за границу обещала переправить «клиента» молодая харьковчанка

21-летняя харьковчанка, как подозревают следователи, организовывала незаконную переправку мужчин через госграницу. При этом задействовала для транспортировки по территории Украины военнослужащего.

«Жительница Харькова распространяла среди знакомых информацию о возможности «помощи» в бегстве из страны за денежное вознаграждение. За 25 тысяч долларов США она предлагала «клиенту» беспрепятственно добраться до государственной границы, а затем — в Румынию. Женщина рассказала ему, что это не первый случай, и для таких перевозок обычно задействует специальный транспорт — автомобили скорой помощи, военный транспорт или транспорт спецслужб, чтобы обойти контрольно-пропускные пункты», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Обещание транспортировки спецтранспортом непосредственно через границу было только частью «пакета услуг». Гражданка решила «обезопасить» и процесс перевозки по территории Украины. А для этого привлекла в качестве водителя военнослужащего, который мог беспрепятственно передвигаться по территории Украины. При этом правоохранители считают, что военного харьковчанка использовала «в темную» — он не был в курсе ее дальнейших планов.

«Организатор лично контролировала все этапы: от встречи участников и передачи средств до движения через КПП», — отметили прокуроры.

Однако далеко «клиент» не уехал. Его путь из Харькова в Ужгород завершился в Валках. Там он должен был встретится с организатором поездки и расплатиться. После получения оговоренной суммы 21-летнюю «предпринимательницу» задержали.

Ей сообщили о подозрении, и суд отправил харьковчанку в СИЗО. Сейчас следователи проверяют ее вероятное участие в переправке за границу других военнообязанных.

Напомним, на минувшей неделе в Харькове по подозрению в организации «уклонистской схемы» в виде фиктивного обучения в вузе задержали проректора ХНУРЭ Василия Россихина. Он также является депутатом Харьковского облсовета, куда избрался от запрещенной сейчас пророссийской партии «ОПЗЖ». Как сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, следствие установило, что проректор поддерживает контакты с активными участниками так называемой «харьковской весны» — сепаратистского шабаша в 2014 году.