На “швидкій” за кордон обіцяла переправити “клієнта” молода харків’янка

21-річна харків’янка, як підозрюють слідчі, організовувала незаконне переправлення чоловіків через держкордон. При цьому залучила для транспортування територією України військовослужбовця.

“Мешканка Харкова поширювала серед знайомих інформацію про можливість “допомоги” у втечі з країни за грошову винагороду. За 25 тисяч доларів США вона пропонувала “клієнту” безперешкодно дістатися до державного кордону, а потім — до Румунії. Жінка розповіла йому, що це не перший випадок, і для таких перевезень вона зазвичай залучає спеціальний транспорт — автомобілі швидкої допомоги, військовий транспорт або транспорт спецслужб — аби обійти контрольно-пропускні пункти“, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Обіцянка транспортування спецтранспортом безпосередньо через кордон була лише частиною “пакету послуг”. Громадянка вирішила “убезпечити” також процес перевезення територією України. А для цього залучила водія військовослужбовця, який міг безперешкодно пересуватися територією України. При цьому правоохоронці вважають, що військового харків’янка використала “в темну” – він не був у курсі її подальших планів.

“Організаторка особисто контролювала всі етапи: від зустрічі учасників і передачі коштів до руху через КПП”, – зазначили прокурори.

Однак далеко “клієнт” не поїхав. Його шлях із Харкова до Ужгорода завершився у Валках. Там він мав зустрітися з організаторкою поїздки та розплатитися. Після передачі обговореної суми 21-річну “підприємницю” затримали.

Їй повідомили про підозру, й суд відправив харків’янку до СІЗО. Наразі слідчі перевіряють її ймовірну участь у переправленні за кордон інших військовозобов’язаних.

Нагадаємо, минулого тижня у Харкові за підозрою в організації “ухилянстської схеми” у вигляді фіктивного навчання у виші затримали проректора ХНУРЕ Василя Россіхіна. Він також є депутатом Харківської облради, куди обрався від забороненої зараз проросійської партії “ОПЗЖ”. Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, слідство встановило, що проректор підтримує контакти з активними учасниками так званої “харківської весни” – сепаратистського шабашу у 2014 році.