Где сегодня, 11 октября, атаковал враг на Харьковщине: Генштаб на 16:00

Фронт 16:42   11.10.2025
Виктория Яковенко
Где сегодня, 11 октября, атаковал враг на Харьковщине: Генштаб на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боев в районах Западного, Кутьковки и в направлении Бологовки, Двуречанского и Колодезного. Одна вражеская атака продолжается.

На Купянском направлении идет один бой. Всего с начала суток враг пять раз пытался продвинуться к позициям украинских защитников в районах Купянска, Петропавловки, Новой Кругляковки и Степовой Новоселовки.

В общем по всей линии фронта с начала суток произошло 108 боев, добавили в Генштабе.

Напомним, утром Генштаб ВСУ информировал, что за прошедшие сутки на Харьковщине было 38 атак. 26 боев шли на Южно-Слобожанском направлении, 12 – на Купянском.

Читайте также: В небе над Харьковом – вражеские БпЛА: Синегубов обратился к жителям

Автор: Виктория Яковенко
