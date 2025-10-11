Где сегодня, 11 октября, атаковал враг на Харьковщине: Генштаб на 16:00
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боев в районах Западного, Кутьковки и в направлении Бологовки, Двуречанского и Колодезного. Одна вражеская атака продолжается.
На Купянском направлении идет один бой. Всего с начала суток враг пять раз пытался продвинуться к позициям украинских защитников в районах Купянска, Петропавловки, Новой Кругляковки и Степовой Новоселовки.
В общем по всей линии фронта с начала суток произошло 108 боев, добавили в Генштабе.
Напомним, утром Генштаб ВСУ информировал, что за прошедшие сутки на Харьковщине было 38 атак. 26 боев шли на Южно-Слобожанском направлении, 12 – на Купянском.
