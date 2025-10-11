Де сьогодні, 11 жовтня, атакував ворог на Харківщині: Генштаб на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 боїв у районах Западного, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського і Колодязного. Одна ворожа атака триває.
На Куп’янському напрямку йде один бій. Всього з початку доби ворог п’ять разів намагався просунутися до позицій українських захисників у районах Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Степової Новоселівки.
Загалом по всій лінії фронту з початку добу відбулося 108 боїв, додали в Генштабі.
Нагадаємо, вранці Генштаб ЗСУ інформував, що минулої доби на Харківщині було 38 атак. 26 боїв точилися на Південно-Слобожанському напрямку, 12 – на Куп’янському.
Читайте також: В небі над Харковом – ворожі БпЛА: Синєгубов звернувся до жителів
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, Генштаб ЗСУ, зведення, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Де сьогодні, 11 жовтня, атакував ворог на Харківщині: Генштаб на 16:00», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2025 в 16:42;