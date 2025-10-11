Де сьогодні, 11 жовтня, атакував ворог на Харківщині: Генштаб на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 боїв у районах Западного, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського і Колодязного. Одна ворожа атака триває.

На Куп’янському напрямку йде один бій. Всього з початку доби ворог п’ять разів намагався просунутися до позицій українських захисників у районах Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Степової Новоселівки.

Загалом по всій лінії фронту з початку добу відбулося 108 боїв, додали в Генштабі.

Нагадаємо, вранці Генштаб ЗСУ інформував, що минулої доби на Харківщині було 38 атак. 26 боїв точилися на Південно-Слобожанському напрямку, 12 – на Куп’янському.