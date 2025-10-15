Два боя идут на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили восемь штурмов врага близ Волчанска, Волчанских Хуторов, Каменки, Кутьковки и в направлении Охримовки, Отрадного и Бологовки. Еще два боя продолжаются.

Противник с начала суток один раз атаковал на Купянском направлении в районе населенного пункта Степовая Новоселовка.

Ранее МГ «Объектив» сообщало, что по данным Института изучения войны, ситуация на фронте Харьковщины стабильная, прорывов врага нет. Так аналитики не смогли подтвердить заявления россиян об успехах ВС РФ на Южно-Слобожанском направлении. Хотя ранее российский блогер писал, что оккупанты продвинулись на левом берегу реки Волчья и вблизи Синельниково. То же касается и Купянского направления – информация оккупантов о захвате части земель на этом участке фронта оказалась фейковой.