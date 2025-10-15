Live
  • Ср 15.10.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.75
  • EUR 48.24

Два боя идут на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:43   15.10.2025
Виктория Яковенко
Два боя идут на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили восемь штурмов врага близ Волчанска, Волчанских Хуторов, Каменки, Кутьковки и в направлении Охримовки, Отрадного и Бологовки. Еще два боя продолжаются.

Противник с начала суток один раз атаковал на Купянском направлении в районе населенного пункта Степовая Новоселовка.

Ранее МГ «Объектив» сообщало, что по данным Института изучения войны, ситуация на фронте Харьковщины стабильная, прорывов врага нет. Так аналитики не смогли подтвердить заявления россиян об успехах ВС РФ на Южно-Слобожанском направлении. Хотя ранее российский блогер писал, что оккупанты продвинулись на левом берегу реки Волчья и вблизи Синельниково. То же касается и Купянского направления – информация оккупантов о захвате части земель на этом участке фронта оказалась фейковой.

Читайте также: Первые минуты после авиаудара по больнице в Харькове (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Терехов перечислил, после чего нагреются батареи в квартирах харьковчан 📹
Терехов перечислил, после чего нагреются батареи в квартирах харьковчан 📹
14.10.2025, 20:34
Первые минуты после авиаудара по больнице в Харькове (видео)
Первые минуты после авиаудара по больнице в Харькове (видео)
15.10.2025, 15:22
Новости Харькова — главное за 15 октября: проблемы со светом, погиб мальчик
Новости Харькова — главное за 15 октября: проблемы со светом, погиб мальчик
15.10.2025, 16:46
«Определенный марафон»: уезжают ли люди из Харькова перед зимой, данные мэра
«Определенный марафон»: уезжают ли люди из Харькова перед зимой, данные мэра
15.10.2025, 09:43
Заморозки будут на Харьковщине: объявили оранжевый уровень опасности
Заморозки будут на Харьковщине: объявили оранжевый уровень опасности
15.10.2025, 13:36
Насколько близко к фронту строят школы на Харьковщине: ответ Синегубова 📹
Насколько близко к фронту строят школы на Харьковщине: ответ Синегубова 📹
15.10.2025, 17:40

Новости по теме:

15.10.2025
Вражеские БпЛА разбросали мины в Чугуеве во время атак – облэнерго
14.10.2025
Сколько раз и где атаковала РФ на Харьковщине: утренние данные Генштаба ВСУ
13.10.2025
Где сегодня атаковали россияне на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00
11.10.2025
Где сегодня, 11 октября, атаковал враг на Харьковщине: Генштаб на 16:00
11.10.2025
38 атак произошло за сутки на Харьковщине: утренние данные Генштаба ВСУ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Два боя идут на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 октября 2025 в 16:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".