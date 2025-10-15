Два бої йдуть на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили вісім штурмів ворога поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Кам’янки, Кутьківки та у напрямку Охрімівки, Одрадного й Бологівки. Ще два бої тривають.

Противник із початку доби один раз атакував на Куп’янському напрямку в районі населеного пункту Степова Новоселівка.

Раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що за даними Інституту вивчення війни, ситуація на фронті Харківщини стабільна, проривів ворога немає. Так аналітики не змогли підтвердити заяви росіян про успіхи ЗС РФ на Південно-Слобожанському напрямку. Хоча раніше російський блогер писав, що окупанти просунулися на лівому березі річки Вовча та поблизу Синельникового. Те саме стосується і Куп’янського напрямку – інформація окупантів про захоплення частини земель на цій ділянці фронту виявилася фейковою.