Два бої йдуть на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили вісім штурмів ворога поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Кам’янки, Кутьківки та у напрямку Охрімівки, Одрадного й Бологівки. Ще два бої тривають.
Противник із початку доби один раз атакував на Куп’янському напрямку в районі населеного пункту Степова Новоселівка.
Раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що за даними Інституту вивчення війни, ситуація на фронті Харківщини стабільна, проривів ворога немає. Так аналітики не змогли підтвердити заяви росіян про успіхи ЗС РФ на Південно-Слобожанському напрямку. Хоча раніше російський блогер писав, що окупанти просунулися на лівому березі річки Вовча та поблизу Синельникового. Те саме стосується і Куп’янського напрямку – інформація окупантів про захоплення частини земель на цій ділянці фронту виявилася фейковою.
Читайте також: Перші хвилини після авіаудару по лікарні в Харкові (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, війна, Генштаб ЗСУ, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Два бої йдуть на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2025 в 16:43;