В Харькове будут отключать газ 16 октября: зачем это нужно

Харьковский городской филиал «Газсети» предупредил, что завтра, 16 октября, газа не будет в двух домах в Шевченковском районе. Потребителей просят перекрыть краны.

Причина отключения — в том, что специалисты проводят работы по подготовке системы газоснабжения к зиме.

Газ отключат в домах по адресам:

ул. Клочковская, 192а;

ул. Валерия Дейнеко, дом. 1 корпуса 1 и 2.

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», — подчеркнули в сообщении ХФ «Газести».

