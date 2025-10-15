В Харькове будут отключать газ 16 октября: зачем это нужно
Фото: ХФ «Газсети»
Харьковский городской филиал «Газсети» предупредил, что завтра, 16 октября, газа не будет в двух домах в Шевченковском районе. Потребителей просят перекрыть краны.
Причина отключения — в том, что специалисты проводят работы по подготовке системы газоснабжения к зиме.
Газ отключат в домах по адресам:
- ул. Клочковская, 192а;
- ул. Валерия Дейнеко, дом. 1 корпуса 1 и 2.
«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», — подчеркнули в сообщении ХФ «Газести».
