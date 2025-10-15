Live
  • Ср 15.10.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.75
  • EUR 48.24

В Харькове будут отключать газ 16 октября: зачем это нужно

Общество 17:07   15.10.2025
Оксана Горун
В Харькове будут отключать газ 16 октября: зачем это нужно Фото: ХФ «Газсети»

Харьковский городской филиал «Газсети» предупредил, что завтра, 16 октября, газа не будет в двух домах в Шевченковском районе. Потребителей просят перекрыть краны.

Причина отключения — в том, что специалисты проводят работы по подготовке системы газоснабжения к зиме.

Газ отключат в домах по адресам:

  • ул. Клочковская, 192а;
  • ул. Валерия Дейнеко, дом. 1 корпуса 1 и 2.

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», — подчеркнули в сообщении ХФ «Газести».

Читайте также: В крупном городе на Харьковщине могут вовремя не включить отопление

Автор: Оксана Горун
Популярно
Терехов перечислил, после чего нагреются батареи в квартирах харьковчан 📹
Терехов перечислил, после чего нагреются батареи в квартирах харьковчан 📹
14.10.2025, 20:34
Первые минуты после авиаудара по больнице в Харькове (видео)
Первые минуты после авиаудара по больнице в Харькове (видео)
15.10.2025, 15:22
Новости Харькова — главное за 15 октября: проблемы со светом, погиб мальчик
Новости Харькова — главное за 15 октября: проблемы со светом, погиб мальчик
15.10.2025, 16:46
«Определенный марафон»: уезжают ли люди из Харькова перед зимой, данные мэра
«Определенный марафон»: уезжают ли люди из Харькова перед зимой, данные мэра
15.10.2025, 09:43
Заморозки будут на Харьковщине: объявили оранжевый уровень опасности
Заморозки будут на Харьковщине: объявили оранжевый уровень опасности
15.10.2025, 13:36
Насколько близко к фронту строят школы на Харьковщине: ответ Синегубова 📹
Насколько близко к фронту строят школы на Харьковщине: ответ Синегубова 📹
15.10.2025, 17:40

Новости по теме:

10.10.2025
Интервью Олега Синегубова: самая тяжелая зима, бои в Купянске и онкоцентр 📹
10.10.2025
«Удары были»: ожидать ли проблемы с газом на Харьковщине зимой
03.10.2025
Самая масштабная атака на газовую инфраструктуру: под ударом и Харьковщина
26.09.2025
Сколько жителей Харьковщины задолжали за «коммуналку»: отключат ли услуги
22.09.2025
Завтра на целый день село под Харьковом останется без газа


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове будут отключать газ 16 октября: зачем это нужно», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 октября 2025 в 17:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской филиал «Газсети» предупредил, что завтра, 16 октября, газа не будет в двух домах в Шевченковском районе. Потребителей просят перекрыть краны".