У Харкові відключатимуть газ 16 жовтня: навіщо це потрібно

Харківська міська філія “Газмережі” попередила, що завтра, 16 жовтня, газу не буде у двох будинках у Шевченківському районі. Споживачів просять перекрити крани.

Причина відключення – в тому, що фахівці проводять роботи з підготовки системи газопостачання до зими.

Газ відключать у будинках за адресами:

вул. Клочківська, 192а;

вул. Валерія Дейнеки, будинок 1, корпуси 1 та 2.

“Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання”, – наголосили у повідомленні ХМФ “Газмережі”.