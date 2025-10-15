У Харкові відключатимуть газ 16 жовтня: навіщо це потрібно
Харківська міська філія “Газмережі” попередила, що завтра, 16 жовтня, газу не буде у двох будинках у Шевченківському районі. Споживачів просять перекрити крани.
Причина відключення – в тому, що фахівці проводять роботи з підготовки системи газопостачання до зими.
Газ відключать у будинках за адресами:
- вул. Клочківська, 192а;
- вул. Валерія Дейнеки, будинок 1, корпуси 1 та 2.
“Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання”, – наголосили у повідомленні ХМФ “Газмережі”.
