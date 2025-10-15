Live
У Харкові відключатимуть газ 16 жовтня: навіщо це потрібно

Суспільство 17:07   15.10.2025
Оксана Горун
Харківська міська філія “Газмережі” попередила, що завтра, 16 жовтня, газу не буде у двох будинках у Шевченківському районі. Споживачів просять перекрити крани.

Причина відключення – в тому, що фахівці проводять роботи з підготовки системи газопостачання до зими.

Газ відключать у будинках за адресами:

  • вул. Клочківська, 192а;
  • вул. Валерія Дейнеки, будинок 1, корпуси 1 та 2.

“Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання”, – наголосили у повідомленні ХМФ “Газмережі”.

Читайте також: У великому місті на Харківщині можуть вчасно не ввімкнути опалення

Автор: Оксана Горун
