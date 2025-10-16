На Харьковщине второй раз за день ввели графики аварийных отключений света

О том, что в Харьковской области снова применяют графики аварийных отключений, в АО «Харьковоблэнерго» сообщили около 16:20.

Там объяснили, что причина ограничений – последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Энергетики просят абонентов потреблять сегодня, 16 октября, электроэнергию экономно.

Напомним, ранее в АО «Харьковоблэнерго» информировали, что в регионе 16 октября с 16:00 до 24:00 будут применены ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

До этого энергетики объясняли, что графики аварийных отключений вводятся при дефиците электроэнергии. ГАО – это только список адресов, где в ближайшее время не будет света. Уточняли, что график вводится облэнерго в течение 15 минут после получения соответствующего распоряжения от НЭК «Укрэнерго». Относительно возобновления электроснабжения – решение также принимает «Укрэнерго». К тому же, абонентов не могут заранее проинформировать о введении таких отключений.