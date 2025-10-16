Live
На Харківщині вдруге за день ввели графіки аварійних відключень світла

Суспільство 16:45   16.10.2025
Вікторія Яковенко
Про те, що у Харківській області знову застосовують графіки аварійних відключень, в АТ «Харківобленерго» повідомили близько 16:20.

Там пояснили, що причина обмежень – наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Енергетики просять абонентів споживати сьогодні, 16 жовтня, електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, раніше в АТ «Харківобленерго» інформували, що в регіоні 16 жовтня з 16:00 до 24:00 будуть застосовані обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

До цього енергетики пояснювали, що графіки аварійних відключень запроваджуються у разі дефіциту електроенергії. ГАВ – це лише перелік адрес, де найближчим часом не буде світла. Уточнювали, що графік запроваджується обленерго протягом 15 хвилин після отримання відповідного розпорядження від НЕК «Укренерго». Щодо відновлення електропостачання – рішення так само приймає «Укренерго». До того ж абонентів не можуть заздалегідь поінформувати про введення таких відключень.

Читайте також: Світло повернули після комбінованої атаки на Харківщину, 400 людей без газу

На Харківщині вдруге за день ввели графіки аварійних відключень світла
