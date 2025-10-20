Где сегодня, 20 октября, атаковал враг на Харьковщине: данные ГШ на 16:00
Три боя продолжаются на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении произошло семь боев в районах Бологовки, Каменки и Кутьковки. Сейчас продолжается один бой.
На Купянском направлении продолжаются две вражеские атаки на позиции украинских подразделений вблизи Купянска и Богуславки.
Напомним, 20 октября аналитики проекта DeepState сообщили об успехах армии РФ в двух городах Харьковщины. По данным осинтеров, враг продвинулся в Купянске и Волчанске.
Также напомним, на прошлой неделе обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец заявил, что упорные бои идут уже в центральной части Купянска. Происходят перестрелки между пехотными группами. По оценке обозревателя, ВСУ «намертво» контролируют только южную часть города.
Читайте также: Драпатый будет работать на Харьковщине: что он возглавил
