Где сегодня, 20 октября, атаковал враг на Харьковщине: данные ГШ на 16:00

Фронт 16:18   20.10.2025
Виктория Яковенко
Где сегодня, 20 октября, атаковал враг на Харьковщине: данные ГШ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

Три боя продолжаются на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении произошло семь боев в районах Бологовки, Каменки и Кутьковки. Сейчас продолжается один бой.

На Купянском направлении продолжаются две вражеские атаки на позиции украинских подразделений вблизи Купянска и Богуславки.

Напомним, 20 октября аналитики проекта DeepState сообщили об успехах армии РФ в двух городах Харьковщины. По данным осинтеров, враг продвинулся в Купянске и Волчанске.

Также напомним, на прошлой неделе обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец заявил, что упорные бои идут уже в центральной части Купянска. Происходят перестрелки между пехотными группами. По оценке обозревателя, ВСУ «намертво» контролируют только южную часть города.

Читайте также: Драпатый будет работать на Харьковщине: что он возглавил

Автор: Виктория Яковенко
Если вам интересна новость: «Где сегодня, 20 октября, атаковал враг на Харьковщине: данные ГШ на 16:00», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

