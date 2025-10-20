Де сьогодні, 20 жовтня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
Три бої тривають на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім боїв у районах Бологівки, Кам’янки та Кутьківки. Наразі триває один бій.
На Куп’янському напрямку тривають дві ворожі атаки на позиції українських підрозділів поблизу Куп’янська та Богуславки.
Нагадаємо, 20 жовтня аналітики проєкту «DeepState» повідомили про успіхи армії РФ у двох містах Харківщини. За даними осінтерів, ворог просунувся в Куп’янську та Вовчанську.
Також нагадаємо, минулого тижня оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець заявив, що вперті бої йдуть уже в центральній частині Куп’янська. Відбуваються перестрілки між піхотними групами. За оцінкою оглядача, ЗСУ «намертво» контролюють лише південну частину міста.
