Харьковчанин решил нажиться на государственных выплатах – его будут судить

22-летний харьковчанин организовал мошенническую схему, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Как передает МГ «Объектив», группа мошенников в Facebook запустила таргетированную рекламу о якобы государственных выплатах, которая вела на фишинговый сайт, внешне похожий на «Дію».

Пользователи видели диалоговое окно, напоминавшее приложение банка, и это не вызывало подозрений. Граждане вводили там PIN-код и логин с паролем в мобильный банк, передавая злоумышленникам доступ к своим счетам.

В Харькове обвиняемый снимал украденные деньги с банкомата и тратил их на собственные нужды.

Прокуроры Немышлянской окружной прокуратуры направили в Индустриальный райсуд Харькова обвинительный акт в отношении 22-летнего мужчины. Ему инкриминируют мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц и с использованием электронно-вычислительной техники.

Мужчине «светит» лишение свободы от трех до восьми лет.

В настоящее время правоохранители устанавливают полный круг потерпевших и других лиц, причастных к преступлению.