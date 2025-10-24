Live
  • Пт 24.10.2025
  • Харків  +14°С
  • USD 41.9
  • EUR 48.55

Харківʼянин вирішив нажитися на державних виплатах – його судитимуть

Події 18:23   24.10.2025
Оксана Якушко
Харківʼянин вирішив нажитися на державних виплатах – його судитимуть

22-річний харків’янин організував шахрайську схему, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Як передає МГ «Об’єктив», група шахраїв у Facebook запустила таргетовану рекламу про нібито державні виплати, яка вела на фішинговий сайт, зовні схожий на «Дію».

Користувачі бачили діалогове вікно, що нагадувало додаток банку, і це не викликало підозри. Громадяни вводили там PIN-код та логін із паролем у мобільний банк, передаючи зловмисникам доступ до своїх рахунків.

У Харкові обвинувачений знімав вкрадені гроші з банкомата та витрачав їх на власні потреби.

Прокурори Немишлянської окружної прокуратури направили до Індустріального райсуду Харкова обвинувальний акт щодо 22-річного чоловіка. Йому інкримінують шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб та з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Чоловікові “світить” позбавлення волі від трьох до восьми років.

Наразі правоохоронці встановлюють повне коло потерпілих та інших осіб, причетних до злочину.

Читайте також: Наслідки ударів КАБ по Харкову: бомб було шість, постраждалих десять 📹

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Де росіяни намагалися просунутися 24 жовтня на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Де росіяни намагалися просунутися 24 жовтня на Харківщині – Генштаб ЗСУ
24.10.2025, 18:53
Наслідки ударів КАБ по Харкову: бомб було шість, постраждалих десять 📹
Наслідки ударів КАБ по Харкову: бомб було шість, постраждалих десять 📹
24.10.2025, 15:47
Літній чоловік на Харківщині хотів відкупитись за п’яне водіння – поліція
Літній чоловік на Харківщині хотів відкупитись за п’яне водіння – поліція
24.10.2025, 14:42
Коли і на скільки діти в Харкові підуть на шкільні канікули – Терехов
Коли і на скільки діти в Харкові підуть на шкільні канікули – Терехов
24.10.2025, 15:39
Харків’янин підірвав вибухівку на вокзалі: загинув він та три людини – НПУ
Харків’янин підірвав вибухівку на вокзалі: загинув він та три людини – НПУ
24.10.2025, 14:00
Двоє поранених у Харкові через удар БпЛА (оновлено)
Двоє поранених у Харкові через удар БпЛА (оновлено)
24.10.2025, 18:34

Новини за темою:

24.10.2025
Харківʼянин вирішив нажитися на державних виплатах – його судитимуть
24.10.2025
Новини Харкова – головне за 24 жовтня: удари КАБ, харків’янин здійснив підрив
24.10.2025
Потяги в Україні їдуть із затримкою та в об’їзд – все через обстріли РФ
23.10.2025
Новини Харкова – головне за 23 жовтня: загинув рятувальник, атака на Лозову
23.10.2025
Як вимикатимуть світло 24 жовтня у Харкові й області – графік


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Харківʼянин вирішив нажитися на державних виплатах – його судитимуть», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2025 в 18:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "22-річний харків’янин організував шахрайську схему, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".