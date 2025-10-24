Харківʼянин вирішив нажитися на державних виплатах – його судитимуть
22-річний харків’янин організував шахрайську схему, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Як передає МГ «Об’єктив», група шахраїв у Facebook запустила таргетовану рекламу про нібито державні виплати, яка вела на фішинговий сайт, зовні схожий на «Дію».
Користувачі бачили діалогове вікно, що нагадувало додаток банку, і це не викликало підозри. Громадяни вводили там PIN-код та логін із паролем у мобільний банк, передаючи зловмисникам доступ до своїх рахунків.
У Харкові обвинувачений знімав вкрадені гроші з банкомата та витрачав їх на власні потреби.
Прокурори Немишлянської окружної прокуратури направили до Індустріального райсуду Харкова обвинувальний акт щодо 22-річного чоловіка. Йому інкримінують шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб та з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Чоловікові “світить” позбавлення волі від трьох до восьми років.
Наразі правоохоронці встановлюють повне коло потерпілих та інших осіб, причетних до злочину.
