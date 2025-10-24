Угроза FPV-дронов очень серьезная: Задоренко призвал ограничить движение
Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил: накануне россияне трижды атаковали Слатино.
Удары зафиксировали между 16:00 и 19:00 часами. По поселку били FPV-дронами на оптоволокне, отметил Задоренко.
Видео: Вячеслав Задоренко/Telegram
«В результате одного из ударов был поврежден гражданский автомобиль, два других дрона упали на открытой местности. В настоящее время такие дроны представляют очень серьезную угрозу для приграничной территории, поэтому призываю граждан быть максимально осмотрительными и без необходимости не передвигаться по населенным пунктам», – написал начальник ГВА.
Ранее глава Малоданиловской громады Александр Гололобов опроверг, что FPV дежурят вдоль окружной Харькова. Он подчеркнул: ни по его информации, ни по данным военных ни одного случая атаки «дрона-ждуна» на территории громады не фиксировали. С севера в сторону Харькова действительно иногда долетают FPV-дроны. Также Гололобов подтвердил один случай, когда такой БпЛА вероятно запустили из так называемой «матки» — то есть большего по размеру дрона-переносчика. Однако эти факты не имеют отношения к историям о так называемых «спящих FPV». Такие охотятся на автомобили на прифронтовых территориях. Ранее о подобной опасности предупреждал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Однако речь шла исключительно о приграничных районах. Ближайшей точкой к северу от Харькова, где дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль, до сих пор была дорога между селами Прудянка и Слатино.
Читайте также: ISW: россияне вновь продвинулись в Купянске, а на севере у врага есть проблемы
