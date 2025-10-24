Загроза FPV-дронів дуже серйозна: Задоренко закликав обмежити рух

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив: напередодні росіяни тричі атакували Слатине.

Удари зафіксували між 16:00 та 19:00 годинами. По селищу били FPV-дронами на оптоволокні, зазначив Задоренко.

Відео: Вячеслав Задоренко/Телеграм

“У результаті одного з ударів було пошкоджено цивільну автівку, два інших дрони упали на відкритій місцевості. Наразі такі дрони становлять дуже серйозну загрозу для прикордонної території, тому закликаю громадян бути максимально обачливими і без нагальної потреби не пересуватися населеними пунктами“, – написав начальник МВА.

Раніше голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов спростував, що FPV чатують уздовж окружної Харкова. Він наголосив: ні за його інформацією, ні за даними військових жодного випадку атаки «дрона-ждуна» на території громади не фіксували. З півночі в бік Харкова дійсно інколи долітають FPV-дрони. Також Гололобов підтвердив один випадок, коли такий БпЛА ймовірно запустили з так званої «матки» – тобто більшого за розміром дрона-переносника. Проте ці факти не мають стосунку до історій про так звані «сплячі FPV». Такі полюють на автівки на прифронтових територіях. Раніше про подібну небезпеку попереджав начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Проте йшлося виключно про прикордоння. Найближчою точкою на північ від Харкова, де дрон-камікадзе атакував цивільну автівку, досі була дорога між селами Прудянка та Слатине.