Делегация Европейского парламента посетила Харьков
Первый заммэра Харькова Александр Новак 29 октября встретился с депутатами Европейского парламента, сообщает Харьковский горсовет.
Харьков посетили европейские парламентарии Карин Карлсбро (Швеция), Пятрас Ауштрявичюс (Литва) и Рейнис Познякс (Латвия).
Стороны обсудили текущую ситуацию в Харькове, масштабы разрушений жилого фонда, а также вопросы гуманитарной поддержки, восстановления жилья и помощи внутренне перемещенным лицам. Александр Новак подробно рассказал о вызовах, с которыми сталкивается Харьков.
«Враг ежедневно атакует наш город. У нас повреждено 12 тысяч зданий – это самые большие разрушения в Украине. Из них 9 тысяч – жилые дома. Уже восстановили более 1,5 тысячи объектов, в этом году планируем завершить ремонт еще до двух сотен. Мы создали подземные школы и метрошколу – первые в мире. Сегодня в безопасных локациях учатся более 17 тысяч детей. Харьков также поддерживает малый и средний бизнес: мы освободили предпринимателей от уплаты земельного налога и налога на недвижимость, чтобы они могли продолжать работу. Мы благодарны европейским партнерам за поддержку – гуманитарную, экономическую и оборонную. Надеемся, что эта помощь будет продолжаться и в дальнейшем. Это для нас жизненно важно», — сказал Александр Новак.
Пятрас Ауштрявичюс выразил солидарность с харьковчанами и заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны ЕС.
«Мы представляем в Европейском парламенте группу друзей Украины. И будем поддерживать вас столько, сколько нужно. У вас отличная молодежь, и мы уже имеем стажеров от Украины в Европарламенте – они профессиональные, сильные и патриотические. Именно такие люди — будущее Украины», — отметил депутат.
