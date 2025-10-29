Делегація Європейського парламенту відвідала Харків

Перший заступник мера Харкова Олександр Новак 29 жовтня зустрівся із депутатами Європейського парламенту, повідомляє Харківська міськрада.

Харків відвідали європейські парламентарі Карін Карлсбро (Швеція), Пятрас Ауштрявічюс (Литва) та Рейніс Познякс (Латвія).

Сторони обговорили поточну ситуацію в Харкові, масштаби руйнувань житлового фонду, а також питання гуманітарної підтримки, відновлення житла і допомоги внутрішньо переміщеним особам. Олександр Новак детально розповів про виклики, з якими стикається Харків.

«Ворог щодня атакує наше місто. У нас пошкоджено 12 тисяч будівель – це найбільші руйнування в Україні. З них 9 тисяч – житлові будинки. Вже відновили понад 1,5 тисячі об’єктів, цього року плануємо завершити ремонт ще до двох сотень. Ми створили підземні школи та метрошколу – перші у світі. Сьогодні в безпечних локаціях навчається понад 17 тисяч дітей. Харків також підтримує малий і середній бізнес: ми звільнили підприємців від сплати земельного податку та податку на нерухомість, аби вони могли продовжувати роботу. Ми вдячні європейським партнерам за підтримку – гуманітарну, економічну й оборонну. Сподіваємося, що ця допомога триватиме й надалі. Це для нас життєво важливо», – сказав Олександр Новак.

Пятрас Ауштрявічюс висловив солідарність з харків’янами та запевнив у подальшій підтримці України з боку ЄС.

«Ми представляємо у Європейському парламенті групу друзів України. І будемо підтримувати вас стільки, скільки потрібно. У вас чудова молодь, і ми вже маємо стажерів від України в Європарламенті – вони професійні, сильні й патріотичні. Саме такі люди – майбутнє України», – зазначив депутат.