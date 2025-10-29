Live
  • Ср 29.10.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 42.08
  • EUR 48.98

Дроном атаковали россияне двоих гражданских жителей Харьковской области

Происшествия 18:28   29.10.2025
Оксана Якушко
Дроном атаковали россияне двоих гражданских жителей Харьковской области

Двое гражданских жителей, мужчина и женщина, ранены в селе Пески-Радьковские Изюмского района, сообщила Нацполиция.

Атака на гражданских произошла 29 октября около 12:00 – россияне ударили FPV-дроном автомобиль, который ехал в селе Пески-Радьковские Изюмского района.

В результате попадания в автомобиль 48-летний мужчина и 46-летняя женщина получили ранения. Их госпитализировали.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин сегодня, 29 октября, заявил, что ВСУ «заблокированы и оцеплены» в Покровске и Купянске. Его слова уже опровергли защитники.

Читайте также: «Процесс пошел»: сколько громад включили отопление, тепло ли уже в Харькове 📹

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова – главное за 29 октября: где включили отопление, что с газом
Новости Харькова – главное за 29 октября: где включили отопление, что с газом
29.10.2025, 17:50
Каким будет ноябрь в Харькове и области – прогноз синоптиков
Каким будет ноябрь в Харькове и области – прогноз синоптиков
28.10.2025, 14:13
«Процесс пошел»: сколько громад включили отопление, тепло ли уже в Харькове 📹
«Процесс пошел»: сколько громад включили отопление, тепло ли уже в Харькове 📹
29.10.2025, 13:38
Удар по детсаду в Харькове: имело ли заведение лицензию, сообщили в ОВА
Удар по детсаду в Харькове: имело ли заведение лицензию, сообщили в ОВА
29.10.2025, 14:58
Как будут отключать свет в Харькове и области 29 октября — график
Как будут отключать свет в Харькове и области 29 октября — график
28.10.2025, 19:57
Дроном атаковали россияне двоих гражданских жителей Харьковской области
Дроном атаковали россияне двоих гражданских жителей Харьковской области
29.10.2025, 18:28

Новости по теме:

27.10.2025
«Не все можно комментировать публично» — Терехов об ударах FPV по Харькову
26.10.2025
Последствия удара FPV-дрона по ресторану в Харькове показали прокуроры (фото)
26.10.2025
Используют «Молнии» для доставки FPV-дронов – мэр Харькова о новой тактике РФ
26.10.2025
Российский FPV-дрон ударил по ресторану в Харькове – Терехов
24.10.2025
Угроза FPV-дронов очень серьезная: Задоренко призвал ограничить движение


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Дроном атаковали россияне двоих гражданских жителей Харьковской области», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 29 октября 2025 в 18:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое гражданских жителей, мужчина и женщина, ранены в селе Пески-Радьковские Изюмского района, сообщила Нацполиция.".