Дроном атаковали россияне двоих гражданских жителей Харьковской области
Двое гражданских жителей, мужчина и женщина, ранены в селе Пески-Радьковские Изюмского района, сообщила Нацполиция.
Атака на гражданских произошла 29 октября около 12:00 – россияне ударили FPV-дроном автомобиль, который ехал в селе Пески-Радьковские Изюмского района.
В результате попадания в автомобиль 48-летний мужчина и 46-летняя женщина получили ранения. Их госпитализировали.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин сегодня, 29 октября, заявил, что ВСУ «заблокированы и оцеплены» в Покровске и Купянске. Его слова уже опровергли защитники.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, Нацполиция;
