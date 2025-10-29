Дроном атаковали россияне двоих гражданских жителей Харьковской области

Двое гражданских жителей, мужчина и женщина, ранены в селе Пески-Радьковские Изюмского района, сообщила Нацполиция.

Атака на гражданских произошла 29 октября около 12:00 – россияне ударили FPV-дроном автомобиль, который ехал в селе Пески-Радьковские Изюмского района.

В результате попадания в автомобиль 48-летний мужчина и 46-летняя женщина получили ранения. Их госпитализировали.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин сегодня, 29 октября, заявил, что ВСУ «заблокированы и оцеплены» в Покровске и Купянске. Его слова уже опровергли защитники.