Дроном атакували росіяни двох цивільних мешканців Харківської області

Двоє цивільних мешканців, чоловіка та жінка, поранені у селі Піски-Радьківські Ізюмського району, повідомила Нацполіція.

Атака на цивільних відбулася 29 жовтня близько 12:00 – росіяни вдарили FPV-дроном автомобіль, який рухався дорогою у селі Піски-Радьківські Ізюмського району.

Внаслідок влучання в автомобіль 48-річний чоловік та 46-річна жінка отримали поранення. Їх госпіталізували.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 29 жовтня, заявив, що ЗСУ «заблоковані та оточені» у Покровську та Куп’янську. Його слова вже спростували захисники.