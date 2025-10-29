Дроном атакували росіяни двох цивільних мешканців Харківської області
Двоє цивільних мешканців, чоловіка та жінка, поранені у селі Піски-Радьківські Ізюмського району, повідомила Нацполіція.
Атака на цивільних відбулася 29 жовтня близько 12:00 – росіяни вдарили FPV-дроном автомобіль, який рухався дорогою у селі Піски-Радьківські Ізюмського району.
Внаслідок влучання в автомобіль 48-річний чоловік та 46-річна жінка отримали поранення. Їх госпіталізували.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 29 жовтня, заявив, що ЗСУ «заблоковані та оточені» у Покровську та Куп’янську. Його слова вже спростували захисники.
- Категорії: Події, Харків; Теги: FPV-дрон, Нацполіція;
